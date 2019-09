Aún no he visto la última temporada: Kit Harington sobre GOT

Ciudad de México.- La última entrega de Juego de tronos rompió récords de audiencia y se ha llevado varios premios Emmy, a pesar de que la temporada no tuvo buena acogida tanto entre los fans como los críticos.

Los creadores David Benioff y D.B. Weiss fueron el blanco de las críticas, pero los actores también han tenido que enfrentarse a esta controversia, y ahora Kit Harington ha revelado cómo ha lidiado con la polémica.

"¿Controversia? Todavía no he visto la serie", confesó el actor en un vídeo de The Hollywood Reporter durante la rueda de prensa posterior a los Emmy.

"Así es como lidio con ello, todavía no he visto la última temporada. Pero sé lo que costó hacerla, fue difícil y todo el mundo puso su amor y esfuerzo en ella. Creo que para nosotros lo que estábamos haciendo era lo correcto en cuanto a la historia y sabíamos que era lo correcto para los personajes porque habíamos vivido con ellos durante diez años. Creo que la controversia a nosotros realmente no nos afectó. Pero gracias por la pregunta", concluyó Harington.

Al margen de las críticas, Juego de tronos arrasó una vez más llevándose un total de 12 premios Emmy, incluidos Mejor serie dramática y Mejor actor de una serie dramática para Peter Dinklage, que gracias a su papel de Tyrion Lannister rompió el récord al hacerse con una cuarta estatuilla por la misma serie.

El resto de galardones fueron a parar a categorías técnicas. Entre los nominados también estaban Harington y Emilia Clarke en la categoría principal, así como Lena Headey, Sophie Turner, Alfie Allen, Gwendoline Christie, Nikolaj Coster-Waldau y Maisie Williams como actores de reparto.