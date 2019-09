Ausencia de José José preocupa demasiado: Tina Galindo

Ciudad de México.- A más de año y medio de que José José fue trasladado a Miami, Florida, para continuar un tratamiento nutricional tras haber superado un cáncer de páncreas, la productora Tina Galindo externó su preocupación al no saber nada del afamado cantante mexicano.

He hablado con él porque he ido dos veces a Miami. Me dice: ‘sí, nos vamos a ver’, y a la mera hora, me responde que no puede, que tiene que salir a trabajar. Yo respeto mucho lo que él quiera, pero sí me sorprende que una persona como él, que nos hemos querido tanto por mucho tiempo y que estuvo tan enfermo, no nos quiera ver, no lo puedo creer”, declaró Galindo.

Tina estuvo con él en momentos de crisis

La relación entre Tina Galindo y el llamado “Príncipe de la Canción” viene desde la década de los ochenta. Han trabajado juntos en lo profesional y son amigos afuera de los escenarios. Ella estuvo con él en los momentos más difíciles; incluso, cuando él creyó que no sobreviviría al padecer una fuerte sobredosis de alcohol y drogas.

Hace un año le llamé porque iba a Miami con Mónica Marbán, quien también es muy amiga de él, pero no se pudo, ¿qué pasa?”, comentó al recordar cuando a mediados de los 90, José José fue internado de emergencia en un hospital de Minnesota en Estados Unidos.

Aquella vez, Fanny Shatz, Ricardo Rocha y Darío de León fuimos por él. Su hija Marysol estaba chiquitita, de brazos. Esa vez Ricardo Rocha le dio una cena con su mujer. No entiendo qué pasa, porque José siempre ha sido un hombre que aunque es buenísima persona, tiene su carácter y él dice cómo se hacen las cosas”.

Sus amigos sólo quieren abrazarlo

Este martes, Marysol Sosa reveló que demandó a su media hermana Sarita para solicitarle, por la vía legal, el derecho a ver a su padre, pues ésta última lo trasladó a Miami sin consultarle a ella ni a José Joel, su otro hijo.

Al respecto, Tina Galindo opinó que ella haría lo mismo.

Saben que cuentan con nuestro apoyo. ¿Cómo es que un padre no quiere ver a un hijo? No lo puedo entender. A Sarita (su hija) no la he visto y creo que está enferma”.

A la productora de obras teatrales como Hello Dolly!, Sugar y mánager de la cantante Daniela Romo, se le hace raro que el intérprete de éxitos como El triste y La nave del olvido esté fuera de México, país que ama tanto.





No me lo imagino viviendo allá. Todos queremos verlo para abrazarlo, no para otra cosa. Seguramente su situación económica no es la mejor, pero tiene las regalías de sus discos y la compaña se ha portado bien con él, de todos modos, él sabe que cuenta con nosotros”, concluyó.





Durante la séptima edición de los Premios La Musa, el 24 de octubre, se le rendirá un homenaje a José José en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF). El galardón que se le entregará es a la Leyenda Viva y los organizadores preven que el artista esté presente.