Auténtico y multifacético

Sergio Alvídrez/El Diario

Chihuahua, Chih.- El artista chihuahuense Omar Chaparro, después de su exitosa presentación en ‘Viva la Radio’ en la que deleito a sus paisanos con su música, el pasado miércoles 15 de noviembre en el estadio monumental; aprovechó su estadía en su tierra natal para llevar a cabo una conferencia de prensa para saludar e invitar a sus paisanos a su próxima presentación en esta ciudad el 9 de diciembre con su espectáculo ‘Yo soy Omar Chaparro’ que tendrá lugar en el Teatro de los Héroes, los están disponibles en Don Boletón.

Omar compartió que su espectáculo “Yo soy Omar Chaparro”; es más que un show, es una experiencia en la que los caminos del artista se unen. El comediante, actor, cantante y conferencista; se encuentran en un solo espectáculo que estimulará los sentidos de la audiencia en una noche llena de risas, música y entretenimiento sin igual. El artista indicó que presentar su espectáculo “Yo soy Omar Chaparro” en Chihuahua es algo muy especial para él, ya que es el lugar donde inició su carrera artística.

Con la sencillez que lo distingue, el artista chihuahuense se mostró contento de regresar a sus raíces y, este año 2023, cumple 28 años de trayectoria. Además, afirmó a este medio de comunicación que tiene un apetito por seguir adquiriendo conocimientos y especialización en todas las facetas en las que se ha desarrollado y una de ellas es cantar.

“En mi trayectoria he realizado muchas cosas, siempre estoy agradecido por eso, y de todo lo que he hecho, lo que me queda es especializarme. Estoy buscando la manera de convertirme en un maestro realmente y, por eso, tengo este apetito de seguir aprendiendo. Sigo tomando clases de improvisación, clases de piano, estoy especializándome en el canto, porque cuando uno se enfoca en algo se expande y el universo te lo muestra”.

“No obstante, tengo toda mi vida cantando, siempre me ha gustado. Tengo cuatro discos y más de ochenta canciones grabadas en los últimos once años y el último año tomé la decisión de especializarme realmente. Fue cuando el universo me envió a un gran maestro de canto. Así que, dentro de mi carrera, voy hacia la especialización, para descubrir hasta dónde puedo llegar y estoy fascinado descubriendo muchas cosas”, indicó.

Omar comentó que el tema que compuso denominado “Pal Agüite” es una canción que quiso estrenar en Chihuahua durante su presentación en Viva la Radio.

“Es un tema que escribí hace unos meses y lo grabé, pero no lo he sacado en Spotify ni en Youtube. Dije, voy a hacer una prueba piloto y lo lance en las estaciones de Multimedios Chihuahua, para que la gente de aquí fuera escuchándola y cuando la cante el público respondió muy bien y eso me motiva ahora si hacer un videoclip como se debe y lanzarla en todas las plataformas digitales”, concluyó.

Omar, debido a su talento y perseverancia, el actor, cantante, compositor, productor, conferencista, locutor, conductor y comediante, ha consolidado una carrera artística que hoy va viento en popa, mostrándolo auténtico y multifacético.