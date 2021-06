Avanza sin miedo al éxito

Cortesía

Guadalajara-- Sin temor a fallar, Edith Márquez será la encargada de interpretar el Himno Nacional previo a la función de box que estelarizará Julio César Chávez y Héctor "Macho" Camacho hijo, mañana en el Estadio Jalisco.

"Va a ser un evento muy especial, muy emotivo por todo lo que hemos vivido y que aún no termina, pero ya se ve la luz al final del túnel, así que doblemente emocionada, pues cantar el Himno Nacional en la pelea de despedida de este gran campeón mexicano es un orgullo muy grande", platicó la cantautora vía telefónica.

Aunque ésta será la cuarta vez cantando el símbolo patrio en un evento deportivo y el nervio siempre está latente, la artista confía en su preparación.

"Siempre me ha ido bien cuando canto el Himno, espero que esta vez no sea la excepción. Ya lo estoy cantando (ensayando) todo el día a partir de ahorita, lo importante es sumar y la verdad es que estoy muy contenta de estar en el evento de esta leyenda del box", aseguró la artista.

La primera vez que Edith Márquez interpretó el Himno Nacional en un espectáculo deportivo fue en 2005, en el partido de la NFL entre Cardenales de Arizona y los 49ers de San Francisco, en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

Luego, en 2017 repitió en el partido de la NBA, que se realizó en el País y en 2018 lo hizo nuevamente en el combate entre Saúl "Canelo" Álvarez y el británico "Rocky" Fielding, en el pabellón Madison Square Garden, en Nueva York.

No hay pleito con Bosé

Edith Márquez lamentó que algunos medios de comunicación hayan divulgado que tiene roces con Miguel Bosé, su compañero en La Voz, de Azteca, reality donde ambos fungen como coaches junto con María José y Jesús Navarro, pues es una noticia falsa, aseguró la famosa.

"Es muy triste la maldad que existe, yo no me acostumbro a tanta maldad de la gente, hablan sin saber, nosotros tenemos una gran relación, hemos hecho una muy bonita amistad y por supuesto que hay un gran compañerismo. La gente cuando no tiene otra cosa mejor que hacer, pues inventa cosas", aseveró la también actriz.

Recientemente corrió el rumor sobre una mala relación entre Bosé con Edith Márquez y María José, pues se dijo que el español había insultado a las artistas mexicanas durante las grabaciones del reality, demeritado sus propuestas musicales.