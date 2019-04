'Avengers: Endgame' tiene un estreno mundial épico

Ciudad de México.- Más que unos pocos sollozos se escucharon de la audiencia en la premiere de 'Avengers: Endgame' el lunes por la noche en Los Ángeles, algo a lo que Chris Evans y Chris Hemsworth admitieron con orgullo haber contribuido.





"No sé tú, pero yo lloré como seis veces", dijo Evans parado junto a docenas de astros del universo cinemático de Marvel, como Scarlett Johansson, Brie Larson y Robert Downey Jr., tras la primera exhibición pública del filme.





"Yo lloré más de seis veces, Chris", Hemsworth agregó.





Fue un evento emotivo para muchos, pues con 'Avengers: Endgame', que se estrena el jueves en Estados Unidos, se cierra un libro de 11 años y 22 películas de Marvel y se acaba un año de suspenso tras 'Avengers: Infinity War', en la que la mitad de la humanidad se hizo polvo. Además, como Hemsworth recordó en la alfombra morada, 'esta agrupación podría no volver a darse'.

Marvel y Walt Disney Co. realizaron el estreno mundial en un recinto apropiadamente masivo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde se construyó un cine con capacidad para 2.000 personas, con una pantalla de gran formato y sonido Dolby.

El presidente y director ejecutivo de Disney, Bob Iger, abrió el evento con un agradecimiento especial para Downey, ``la persona que realmente ayudó a iniciar todo esto``, y el presidente de Marvel Studios Kevin Feige, a quien calificó como "nuestro propio superhéroe".

La velada contó con la asistencia de grandes luminarias y figuras de Marvel y Hollywood, con actores y directores de películas del universo cinemático de Marvel de ayer y de hoy, como Natalie Portman, Gwyneth Paltrow, Bradley Cooper, Jon Favreau y hasta Matt Damon, quien muchos recordarán tuvo un cameo en ``Thor: Ragnarok``. Luke Hemsworth, Liam Hemsworth y Miley Cyrus también acudieron para apoyar a su familia.

Aunque las reseñas oficiales no se publicarían hasta el martes por la tarde, las reacciones iniciales de la prensa y miembros de la industria en la premiere fueron ampliamente positivas, con elogios como ``épica`` y ``emotiva``. Letitia Wright, quien interpreta a Shuri en 'Black Panther', tuiteó 'Guao, tengo ganas de llorar... ¡¡fue increíble!!'.

Dave Itzkoff del New York Times escribió que 'no estaba preparado para el rango de emociones por las que (hash)Endgame me hizo pasar, desde total desesperación hasta euforia pura'.

Anthony Breznican de Entertainment Weekly agregó que 'épica es la palabra. Épica multiplicada por una década de emoción, entusiasmo e inversión. Este es el premio. Me dejó con el corazón lleno'.

Y Kara Warner, de la revista People, aconsejó: 'Véanla tan pronto como puedan y vayan tan ciegos como sea posible'.

La película se mantuvo en secreto hasta el último minuto con la esperanza de permitirle al público general que vaya a verla libre de spoilers. Incluso así, algunas imágenes reveladoras se filtraron en redes sociales la semana pasada y luego fueron retiradas.





"No me alegré, dijo Feige a la AP el lunes sobre la filtración.





"Pero la respuesta fue lo que esperaba, que todo el mundo lo apagó, lo desestimó, no lo vio, no se lo arruinó a nadie más. La gente está emocionada de ver la película fresca. La gente está emocionada de ver la película por primera vez. Esto es lo que han estado esperando por un año o 12, dependiendo de cuándo se nos unieron. Así que estoy muy emocionado de que ese día finalmente haya llegado".