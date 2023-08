Aventurero musical

Chihuahua.- El estilo musical urbano describe a Andrés Rangel desde hace ocho años de trayectoria como DJ, haciendo que cada giro en su tornamesa, sea un paso de baile en las personas que asisten a los eventos que ameniza.

El dembow y el hip hop representan principalmente los inicios de este artista chihuahuense, quien años más tarde de escucharlos le llegó el interés por los ritmos electrónicos y “ahí fue cuando conocí lo que es un DJ y de toda la escena que rodea este concepto, así como lo que engloba y llamó inmediatamente mi atención”, dijo en entrevista para El Diario.

“Siempre he sido muy melómano, pese a que mis gustos son muy definidos, no me niego a escuchar otras propuestas musicales, entonces, derivado de esto, comenzó a interesarme la idea de poder ser yo quien compartiera las nuevas tendencias, propuestas y cómo no, ser yo quien pudiera hacer bailar a la gente”, expresó emocionado Andrés sobre su profesión.

Agregó que se sentía emocionado por el solo hecho de imaginar eso, “siempre lo pensaba antes de irme a dormir y literalmente, soñaba con ello”.

En el bachilleres, su sueño comenzó a tomar forma al conocer a un amigo del Estado de México, llamado Sebastián Ríos, “se podría decir que fue el quien abrió el camino para ser DJ, pues él ya tenía experiencia en el rubro. Luego de expresarle mi interés por aprender, comenzó a enseñarme desde lo más básico hasta el uso del equipo necesario para poder tocar”.

Ya con un conocimiento base, Rangel comenzó a forjar su estilo, basado en los géneros con los que nació su gusto hacia la música: el urbano y lo electrónico.

“Sebastián fue quien comenzó a llevarme a lugares y a presentarme con personas dentro de la escena local, incluso me permitía abrir sus shows como DJ invitado para ir adquiriendo experiencia ya tocando de manera formal. Hasta la fecha le agradezco bastante, sin su respaldo, hoy mi historia no sería esta”, expresó emocionado.

Rangel, como es mejor conocido en el ámbito musical, lleva ocho años compartiendo sus mezclas con la sociedad, “de permitirme seguir aprendiendo sobre los ritmos y su evolución. En este tiempo, que es una de las cosas que más me gustan de ser un selector musical, es la cantidad de gente que he conocido, y las amistades y experiencias que han surgido a raíz de eso”.

“He tenido el gusto de conocer artistas de talla nacional e internacional, incluso he tenido la oportunidad de participar en giras regionales de marcas nacionalmente influyentes y ser patrocinado por ellas”, comentó.

“Actualmente, estoy teniendo la oportunidad de viajar a otros estados para promocionar mi proyecto, como lo es Nuevo León, principalmente en la ciudad de Monterrey, donde me están dando la oportunidad de dar a conocer mi trabajo”.

El artista de la tornamesa quiere crear una firma o marca relacionada a la cultura urbana, “mezclando música con elementos visuales, influenciada principalmente en el dembow, reggaeton y el hip hop, ya que siento que en Chihuahua, al ser un estado norteño, y por ende, con su cultura muy definida, no existe el suficiente espacio para estos géneros, y vaya que hay artistas exponentes de estos, así que siento que sería una buena iniciativa ser parte de la apertura de nuevos espacios y proyectos”.

El DJ agradeció a toda la gente que lo ha apoyado en esta aventura musical, “desde la gente que comparte los flyers en donde me voy a estar presentando, así como a la gente que asiste a los eventos donde estoy tocando. Real, me llena de emoción el estar en la cabina y ver a tus conocidos y camaradas escucharte durante tu Dj Set”.

“Quiero invitar a la gente a que valore y comprenda el trabajo de los DJ’S, ya que se tiene el estigma de que ‘solo ponemos música por computadora’, cuando realmente existen horas de trabajo, inversión económica y preparación previo a cada show, tanto de selección musical como de performance, siempre con la intención de dar una buena experiencia a quien asiste a los lugares donde nos presentamos”, finalizó.

Si alguien está interesado en conocer más a fondo el trabajo de Rangel, puede buscarlo a través de sus redes sociales, seguirlo y darle like a sus publicaciones.