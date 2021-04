Axel Llunas se dejó guiar por Diego Boneta

Tomada de internet

Ciudad de México— Luis Miguel protegió a Sergiño, su hermano menor, e hizo todo lo posible para que se quedara a vivir con él y Alejandro, y no con la familia de su papá.

De acuerdo con Luis Miguel, La Serie, de Netflix, el niño vivió los primeros años de su vida con los Gallego luego de la desaparición de su mamá, Marcela Basteri y tras la muerte de Luisito Rey.

Un video que circula en internet muestra cómo su tío Vicente Gallego, hermano de Luisito, quien artísticamente se hacía llamar Mario Rocco, dice que Sergio fue cuidado por Matilde Gallego, su abuela, desde que tenía 2 años.

Al ver sus cualidades, el tío pretendía que el menor empezara una carrera de cantante como Micky.

Por eso lo presentó en un programa de televisión donde Sergiño interpretó "Hay un Algo", un tema de Luis Miguel, dejando a la audiencia sorprendida por su capacidad vocal.

En ficción, "El Sol", quien es interpretado por Diego Boneta en dicha serie, también protegió a Axel Llunas, quien encarna al menor de los tres hijos de Luisito Rey.

"Diego Boneta me ayudó mucho a prepararme. Cuando fui a hacer mi prueba yo tenía mucho miedo, porque las cámaras eran muy grandes y había mucha gente, entonces, él me decía: 'no pasa nada' y me ayudaba, me daba consejos. Me dio mucha confianza", afirmó Axel.

Desde Ibiza, el chico de 12 años, hermano de Izan Llunas, quien dio vida a Micky en la primera temporada de la serie, habló de la emoción que representa ser ser parte del elenco de actores de esta producción.

"Él (Diego) ya tiene experiencia. Yo es la primera vez que hago algo tan grande", dijo. "Me decía: 'tranquilo, no te va a pasar nada', 'solo eres un actor, yo estoy actuando'.

El nieto del cantante Dyango e hijo de Marcos Llunas está feliz por esta primera oportunidad en la actuación, un medio al que ha decidido dedicarse desde ya para hacer una carrera profesional.

"Me siento muy contento porque no me lo esperaba que iba a salir en esta serie de Luis Miguel tan importante para Netflix", indicó el chico en entrevista telefónica.

"La primera vez que me dieron la noticia de que me quedaba, estaba muy contento. Iba a llorar. Yo estoy súper agradecido con Netflix y con los productores de la serie. Creo que me eligieron porque me parezco y porque les hice una demostración de cómo canto. Creo que les gustó y me quedé".

Para realizar esta participación, Axel, su papá e Izan pasaron casi toda la cuarentena en México. Por eso, al concluir toda la serie viajaron a Ibiza, donde radican.

Aunque es pequeño, Axel tiene bien claro que no puede hablar de la historia cuando le preguntan por el curso que tomará su personaje.

Su papá, Marcos Llunas, quien está pendiente a la llamada, dice: "está bien preparado".

Lo que Axel siente es que Sergiño tuvo una infancia complicada porque tenía que estar en medio de Luis Miguel y su abuela.

"Me gustaría conocerlo para ver cómo es él en persona, pero creo es muy difícil, porque hace años no da información y nadie sabe nada de él", añadió el español.

El nieto de Dyango se declaró fanático de Luis Miguel, y aunque es un chico entonado, señaló que se irá por el camino de la actuación. ¿Será que Sergiño le abra paso en esta carrera?.