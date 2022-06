Ayuda Harry Styles a fan a salir del clóset durante show

Reforma

Ciudad de México.- En pleno mes del orgullo LGBTQ+, el cantante Harry Styles ayudó a un fan italiano a declararse gay durante un concierto este fin de semana en el estadio Wembley de Londres.

"Harry Styles ayudó a un fan de Italia a salir del clóset durante el concierto esta noche. ¡Las lágrimas, qué momento tan increíble!", se lee en uno de los mensajes de Twitter que se han hecho virales, acompañado de un video del celebrado momento.

Según los informes, el ganador del Grammy de 28 años dejó de cantar después de ver a un fanático con un cartel y un mensaje que decía "De Ono a Wembley: ayúdame a salir".

En los clips, se puede ver al cantante de "Watermelon Sugar" sosteniendo el cartel del fan mientras le pregunta al público: "Entonces, ¿te gustaría que la gente de Wembley te ayudara a salir del clóset?"

Posteriormente, Styles agarró una bandera de arcoíris al frente del escenario y dijo: "Cuando esta bandera pase por encima de mi cabeza, estás oficialmente fuera".

"Creo que así es como funciona", bromeó el ex One Direction, quien interpretará a un policía gay en la película dramática My Policeman, próxima a estrenarse. "Cuando esta bandera pase por encima de mi cabeza, eres oficialmente gay, muchacho".

"Felicitaciones, eres un hombre libre", dijo Styles antes de lanzar varios besos al fan.