Ayuda Selena a dar voz a inmigrantes

Madrid, España.- En un personal y reivindicativo ensayo publicado por el medio estadounidense Time, Selena Gomez habló de la situación actual de la inmigración en su país natal, reflejando la realidad que vivió su familia, procedente de México.

Esto, a propósito del estreno de la serie documental Living Undocumented, que estrenó este miércoles Netflix y donde ella es productora ejecutiva.

La cantante comienza explicando cómo en los años 70 su tía tuvo que cruzar la frontera escondida en la parte trasera de un camión, en busca de una vida mejor en suelo estadounidense.

"Mis abuelos la siguieron y mi padre nació en Texas poco después. En 1992, nací como ciudadana estadounidense gracias a su valentía y sacrificio", explicó Gomez, hablando a continuación del duro trabajo que tuvo que asumir su familia para ser considerada ciudadana de Estados Unidos.

"En las últimas cuatro décadas, los miembros de mi familia han trabajado arduamente para obtener la ciudadanía de los Estados Unidos. La inmigración indocumentada es un tema en el que pienso todos los días, y nunca olvido lo bendecida que soy de haber nacido en este país gracias a mi familia y la gracia de las circunstancias".

La famosa aseguró que tiene miedo por todas aquellas personas que viven en situaciones similares a la que vivieron sus allegados años atrás.

"No pretendo ser una experta. No soy política, no soy médica y no trabajo en absoluto parta el gobierno. Entiendo que es un tema complicado y que necesitamos reglas y regulaciones, pero también debemos recordar que nuestro país fue formado por personas que vinieron de otros países.

"Es hora de escuchar a las personas cuyas vidas están siendo directamente afectadas por las políticas de inmigración. Es hora de conocer a las personas cuyas historias complejas se han reducido a titulares básicos", agregó.

Living Undocumented arroja luz sobre ocho familias inmigrantes en Estados Unidos, de diferentes países y orígenes, todos enfrentándose una posible deportación.