Ayudarán a familias de desaparecidos

Ciudad de México.- El movimiento El Día Después, que impulsa Diego Luna, ya tiene su primer objetivo: ayudar familias de desaparecidos.

La plataforma, que vio la luz después de varios meses de trabajo, dará visibilidad a las personas que tienen familiares desaparecidos en México, problema que se incrementa día a día de forma alarmante.

"Creo en la fuerza y el poder de la ciudadanía, y no creo que necesitemos cada seis años o una desgracia nacional para ser solidarios. Lo hacemos y ya.

"Ojalá que tengamos más compromiso y nos involucremos más, y que queramos continuar y sumarnos a esta iniciativa que me parece fenomenal y que realmente es una misión, un compromiso, un deseo de contribuir de alguna manera", señaló Luna en la presentación.

El Día Después, explicó el actor, busca canalizar el interés y la energía de ciudadanos preocupados por su sociedad, para ayudar en procesos de organizaciones que requieren atención y formar movimientos colectivos que sensibilicen y brinden apoyo a los que lo necesitan.

"Buscamos que El Día Después genere esa fraternidad, esa unidad, sin necesidad de que haya una desgracia, un asesinato, sino a través de lograr ver qué viene y cómo podemos ayudar.

"Queremos que esto se convierta en una herramienta para que no se tarde tanto tiempo, como me tardé yo, para entender que podríamos hacer más cosas. Los jóvenes tienen mucha energía", explicó el histrión, quien presentó al proyecto con la periodista Ixchel Cisneros.

A través de la plataforma www.eldiadespues.mx, que estará disponible desde el próximo 6 de mayo, los ciudadanos se podrán involucrar en esta causa que propone un directorio nacional de organismos, asociaciones y colectivos que ayuden.

Diego Luna y Cisneros trabajaron de junio del 2018 a mayo del 2019 en el proceso de lanzamiento de El Día Después.

Luna recordó que conoció a Cisneros en la presentación previa a una película en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y una charla de idealismos y propuestas para ayudar a los mexicanos, los llevó a fundar esta iniciativa que tiene como finalidad mejorar el entorno social del País.