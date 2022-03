Bad Bunny alquilará su tráiler de lujo

Ciudad de México.- Bad Bunny pondrá en renta en Airbnb el semirremolque que lo acompaña en sus gira 'El Último Tour del Mundo'.

"Quería que mis fanáticos tuvieran la oportunidad de tener una experiencia de cómo ha sido este tour", dijo el cantante a EFE.

El tráiler de color negro mate fue visto por primera vez en el video musical de "Hoy Cobré" y también formó parte de la escenografía de dos de sus conciertos en Puerto Rico el pasado mes de diciembre.

La estrella ofrecerá estadías para dos invitados los días 6, 7 y 8 de abril con un costo de 91 dólares por noche, precio que hace referencia al récord de 9 mil 100 millones de reproducciones que logró en Spotify durante el año 2021.

Los huéspedes también recibirán boletos VIP para su concierto en Miami con entradas agotadas, una sesión de fotos en el tráiler y un saludo virtual de Bad Bunny.

"Estar de gira me ha reconectado con mis fans y la energía que me dan durante cada show en cada ciudad que visitamos es increíble. El camión es una parte muy esencial de todo este tour y de mi último disco. ¿Por qué no compartir esto con los que me han apoyado tanto?", contó Benito.

El tráiler, diseñado por West Coast Customs, cuenta con llamas cromadas, parrilla, luces personalizadas y todos los interiores de cuero.

Además, Bad Bunny y Airbnb realizarán una donación a la Fundación Good Bunny para mejorar la calidad de vida de la juventud puertorriqueña a través de iniciativas deportivas y artísticas.

Los invitados podrán reservar a partir del martes 29 de marzo a las 13:00 horas y serán responsables de su viaje a Miami y de cualquier gasto extra para asistir al concierto.