‘Bad Bunny está al nivel de The Beatles’, la frase que rompió el Internet

Twitter @sanbenito

Ciudad de México.- ¿Bad Bunny igual o mejor que The Beatles? Sin duda, el puertorriqueño se ha convertido en uno de los artistas de música urbana más famosos en todo el mundo, solo basta recordar que a inicios de 2022 fue nombrado como el artista más reproducido en las plataformas de streaming.

Desde su manera de cantar, sus atuendos que rompen los estereotipos sociales y su atractivo, Bad Bunny ha hecho historia dentro de la industria de la música; tanto que agota boletería de sus conciertos en cuestión de horas y debe abrir nuevas fechas para complacer a sus seguidores.

Sin embargo, aún existe algo de recelo sobre su estilo de música y es inevitable compararlo con otros géneros como el rock. Por eso ciertas afirmaciones generan controversia.

Una de estas fue decir que Bad Bunny es el equivalente de The Beatles para las nuevas generaciones. Un artículo que se hizo viral en Internet realizó una opinión en la que argumentaba que en su momento la banda inglesa también recibió rechazo y fue un fenómeno por la música que hacían. Tal cual cómo ocurre ahora con ‘El conejo malo’.

Incluso recordaron cuando John Lennon aseguró que The Beatles era más famosa que Jesucristo.

Pero esta aseveración no fue del gusto de todos en las redes sociales y se generó un debate sobre quién es mejor, hasta el punto de decir que las personas que oyen a Bad Bunny son incultas y quienes prefieren a The Beatles no lo son.

Otros defienden la música del artista urbano y aseguran que los gustos no definen la inteligencia de una persona y que simplemente las épocas han cambiado y con ello lo que se hace viral.

(Con información de: EsTrending)