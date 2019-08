La actriz Bárbara Mori luchará en contra de los secuestros al interpretar a una policía en La negociadora, serie que produce el colombiano Manolo Cardona y que este lunes inició grabaciones. Es un thriller de acción en el que ella, además de encarnar a la mejor negociadora de secuestros en Latinoamérica, sostiene una historia de amor y sobrelleva una doble venganza con su padre biológico y su papá adoptivo. Visiblemente más delgada y con el cabello castaño claro y ondulado, Mori explicó a la prensa que desde hace cinco años no participaba en una serie de televisión, pues luego de Dos lunas (2014), ningún otro proyecto llamaba su atención.

"Es una historia que está muy bien escrita, te atrapa de inmediato y siempre quieres saber qué más va a suceder. Es un reto para mí porque nunca había encarnado a una policía", comentó Bárbara Mori, quien ha sobresalido en filmes como Cosas insignificantes (2008) y Treintona, soltera y fantástica (2016), entre otras.

Su personaje "Eugenia Sánchez" se dedica a salvar vidas. "Es una mujer fuerte que debe enfrentarse a los secuestradores para tratar de entrar en su mundo y tocar la parte humana a fin de salvar las vidas de quienes han sido privados de su libertad". Desde hace ocho meses, la actriz realiza entrenamiento táctico y se especializa en el manejo de armas con un equipo de stunt (actores dobles). "Hemos trabajado mucho para que las escenas salgan lo más reales posibles. En las más peligrosas tendré a varias stunt, las cuales están súper preparadas, lo hacen súper bien".

Asegura que ha hecho mucho trabajo de mesa con los realizadores. Asimismo, ha visto series y películas al respecto. "He escuchado entrevistas reales de secuestradores y negociadores. Al leer el libreto, en algún momento se me salieron las lágrimas porque me conmovió la manera en que se lleva la parte humana de los personajes", destacó.

Aunque en algún momento se abordan temas como el narcotráfico, el productor Manolo Cardona (La hermandad, 2016; La fiscal de hierro, 2017) aclaró que no es una serie más enfocada en esa temática. Lo que se busca, dice, es mostrar el interior de un policía, con sus virtudes, defectos y dolores.

También con las actuaciones de Carlos Aragón, Horacio García Rojas, Karina Gidi, Marcela Guirado, Adrián Ladrón, Rodrigo Oviedo y Marco Treviño, La negociadora tendrá locaciones en la Ciudad de México. Es dirigida por Juancho Cardona, bajo la producción de 11:11 Films.

En lo personal, Bárbara Mori comentó que desde hace tiempo ya no es asediada por los paparazzis. "Ya no sufro en ese aspecto, ni tampoco los extraño, llevo una vida bastante tranquila alejada de todo eso. Hago lo que me gusta, lo que quiero y cuando quiero. Soy muy afortunada, bendecida y muy Feliz". Referente a la nueva versión de la telenovela Rubí que protagonizó en 2004, dijo que le desea todo lo mejor a la producción como a Camila Sodi, quien la va a estelarizar. "Hablé con ella y le di mi patadita del éxito porque es un personaje maravilloso. Fue un parteaguas muy importante en mi carrera y a cualquier actriz que lo haga, le va a pasar lo mismo. Camila tiene todo para dar, es una gran actriz y es hermosa".





Fuente: www.elimparcial.com