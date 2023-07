'Barbie' fue difícil para Rodrigo Prieto: Margot Robbie

Ciudad de México.- Ser el director de fotografía de la cinta Barbie fue difícil para el mexicano Rodrigo Prieto, sin embargo, superó el reto, aseguró Margot Robbie en conferencia de prensa.

"Este es buen momento para agradecer a Rodrigo Prieto, nuestro increíble fotógrafo con quien he tenido el honor de trabajar hace muchos años en Wall Street e inmediatamente supimos que al hacer esta película sería un excelente trabajo.

"Y hablando de mucho rosa, ese sería un dolor en su existencia, pues en un mundo cubierto de rosa, si bien es divertido para el público, no lo es para el director de fotografía. Tenía que poner sábanas grises encima de todo para tratar de evitar los rebotes de luz rosa sobre nuestros cuerpos, es el hombre más amable, adorable, dulce y sumamente talentoso y por supuesto nunca se quejó, pero sé que fue difícil para Rodrigo", dijo la actriz.

El encuentro con los medios fue moderado por Gaby Cam donde se le realizaron apenas 8 preguntas a Ryan Gosling, America Ferrera y Margot Robbie, ya establecidas en un lapso de 15 minutos.

Ryan Gosling bromeó y aseguró que cuando se vio con su primer atuendo del papel de Ken, de inmediato le recordó a cuando se toma mucho tequila.

"Es muy difícil explicar sólo lo podría comparar con tomar demasiado tequila, cuando es muy divertido en el momento, pero te da una tremenda cruda", dijo la estrella de La La Land.

El elenco también comentó que el público más aguerrido es el mexicano, pues esperaron más de 15 horas su llegada a la alfombra rosada que se llevó a cabo este jueves en Parque Toreo.

Robbie incluso aseguró que el público mexicano supera al Festival de Cine de Cannes y que si pudiera guardar esa imagen para siempre en su memoria y así nunca volvería a estar triste.

"Ayer fue casi perfecto. Me encanta viajar y he estado varias veces en México y me encanta, pero llegar al centro comercial ayer, literalmente nunca había experimentado algo así y he estado en Comicon, he hecho premieres y he estado en Cannes y nada se compara con lo que presenciamos ayer.

"Honestamente fue tan sobrecogedor, podría llorar pensando en eso, fue tan increíblemuchas gracias, fue increíble, la emociónse sintió como una explosión de júbilo y pensé , Dios mío, si tan solo pudiera tomar una imagen y guardarla para siempre, nunca volvería a estar triste, fue asombroso", dijo.

La actriz también compartió que la directora Greta Gerwig fue la elegida para dirigir la película de Barbie porque logró respetar el legado de la muñeca que tiene más de 60 años de existencia.

"Ella quería que la película fuera chistosa y que incluyera una conversación culturalmente relevante además de respetar el legado de más de 60 años de la marca y todas esas cosas que si realmente no sientes algo, pues no tiene sentido", dijo Robbie.