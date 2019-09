Baron Cohen pide a juez que desestime demanda de Moore

Montgomery, Alabama, EE.UU. (AP) — El comediante Sacha Baron Cohen pidió a un juez federal que desestime la demanda por difamación presentada por Roy Moore por un segmento de su programa de televisión de 2018 "Who is America?"



Los abogados de Baron Cohen, Showtime Networks y CBS escribieron la semana pasada en documentos de la corte que Moore firmó un acuerdo en el que renunciaba a toda queja legal antes de aparecer en el programa. También señalan que el segmento era de sátira y que está protegido por la primera enmienda de la Constitución estadounidense sobre libertad de expresión.



Moore pensó que estaba recibiendo un premio por apoyar a Israel. En vez, Baron Cohen se burló de él como un posible pedófilo tras emerger alegaciones de conducta sexual inapropiada durante las elecciones de 2017 para el Senado. Moore rechazó tales acusaciones.



Moore argumentó que la exención fue obtenida de manera fraudulenta porque no revelaba que estaba lidiando con el comediante.



El político volverá a lanzarse al Senado estadounidense en 2020.