Barry Keoghan rompe el silencio sobre su Joker en The Batman

CDMX.- Matt Reeves hizo pensar que Barry Keoghan daría vida al agente de policía Stanley Merkel en The Batman, pero la cinta reveló que en realidad encarna a un misterioso prisionero de Arkham que aparece en una de las últimas secuencias de la película y que, según ha confirmado el propio director, resulta ser el Joker.... o según el director el personaje que después se convertirá en Joker. En una entrevista con Esquire Middle East el actor ha hablado sobre el sorprendente giro del filme.

"Es brillante", dijo Keoghan sobre Reeves. "Matt Reeves y Dylan Clark juntos fueron increíbles conmigo, realmente increíbles. Ser parte del universo de Batman es algo muy grande para mí. Soy fan de estas películas, y especialmente del universo de Batman. Así que estar en este universo... todavía no me lo creo", agregó.

Keoghan comparó a Reeves con Chloé Zhao, con quien trabajó en Eternals, la cinta de Marvel Studios en la que encarnó al poderoso Druig. "Reeves es un cineasta al que también admiro enormemente. Me ha encantado poder estar junto a él y ver cómo trabaja, al igual que con Chloé Zhao; lo cómodo que te sientes en el set, y él hecho de que él te da el tiempo que necesitas y lo que quieres. Me siento bendecido", señaló.

El actor también se deshizo en halagos hacia el resto del elenco. "También he vuelto a trabajar junto a Colin Farrell, aunque no estaba con Colin en esa escena", continuó Keoghan, que también alabó las interpretaciones de Zoë Kravitz, Robert Pattinson y, por supuesto, Paul Dano, el actor que encarna a Acertijo y con quien comparte la única escena que finalmente su personaje tiene en el filme. "Soy muy fan de Paul Dano. Él es un buen tipo. He visto todas sus películas, como Prisioneros. La gente dice que también nos parecemos un poco, y yo digo '¿en serio?'", apuntó.

En cuanto a las posibles influencias de su encarnación de Joker y su posible futuro, Keoghan se mostró cauteloso.

"Realmente no puedo entrar en eso. Todo lo que puedo decir es que fue un placer trabajar con Matt y Dylan Clark en esta película. Eso es todo", comentó. Keoghan también confirmó que, tal y como adelantó Reeves, filmó una segunda escena en la que aparece con el caballero de la noche, pero no llegó a incluirse en el montaje final. "Yo también quiero verla. Estoy seguro de que lanzaremos la escena después de que salga la película, porque es una escena eliminada realmente genial", adelantó.