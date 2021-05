Bebe Rexha plasmó sus miedos e inseguridades en su nuevo disco

Warner Music

Ciudad de México.- El crecimiento y evolución de Bebe Rexha como artista, además de como mujer, se puede definir fácilmente a través de su música, pues desde sus inicios la neoyorquina ha plasmado cada una de sus etapas en producciones como los EPs I Don't Wanna Grow Up y el doble All Your Fault, junto con su debut, Expectations.

Y si bien su constante ha sido mostrarse siempre honesta y vulnerable, hoy lo logra en una forma mucho más madura y conciliadora a través de su segundo disco, Better Mistakes, disponible desde este viernes, en el que se reconoce perfectamente imperfecta pese a contar con 27 millones de escuchas mensuales en Spotify y tener 8.5 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

"Es un álbum muy personal porque trata sobre mis inseguridades, miedos, cosas por las que estoy atravesando como adulta y como mujer.

"Y el título hace alusión a cuando eres joven, que estás entre tus 18 y 20 años y piensas que cuando crezcas ya no cometerás más errores, que serás perfecto, pero cuanto más creces te das cuenta de que continúas cometiéndolos. Ahora simplemente tratas de hacerlo lo mejor posible", explicó Bleta Rexha, nombre real de la artista.

En su material, de 13 cortes, la estadounidense de raíces albanesas aborda temas como la salud mental, el amor propio y el empoderamiento femenino, lo que ha defendido día a día, pues admite que continúa aprendiendo a silenciar sus demonios, como quedó reflejado en su sencillo "Sabotage".

"Esa canción es muy personal para mí. Siento que en la vida siempre nos estamos haciendo sabotaje y no sabemos muy bien por qué, ya sea porque creemos no merecer las cosas o tenemos miedo, pero todos tenemos nuestra propia fórmula para ello.

"Lo primero que hay que hacer cuando sucede eso es darte cuenta de que es normal, que todos lo tienen, y después empiezas a decirte cosas lindas a ti mismo, para que así, a esa vocecita que te dice que no puedes hacerlo, tú le digas '¡claro que puedo, claro que soy suficiente y claro que puedo lograrlo!'", expresó Rexha.

Y es que a sus 31 años parece estar dominando esa meta, pues su talento y determinación la han llevado de escribir para artistas como Eminem, Rihanna y Selena Gomez, y colaborar junto a figuras como Cash Cash, Martin Garrix, David Guetta, Lil Wayne, Nicki Minaj, J Balvin y Florida Georgia Line, entre otros, a explotar su potencial también como solista.

"Todo esto ha sido una locura, un viaje increíble. Nunca esperé que todas estas cosas sucedieran y ser parte de canciones de country, de hip hop, de dance... ha sido muy inesperado y sorprendente.

"Y creo que el cambio más grande se ha dado simplemente por crecer. He podido aprender mucho de mí misma como artista, lo que me gusta, lo que quiero y cómo quiero ser percibida, a estar en paz conmigo misma y ser auténtica", destacó.