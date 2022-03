Belinda, en la nueva lista de deudores al SAT de López Obrador

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dará a conocer una nueva lista de personajes conocidos en México y que actualmente adeudan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre ellos, la cantante Belinda, quien apoyó su campaña presidencial en el 2018.

A pregunta expresa de si en su informe económico de cada primer jueves de mes podría incluir el reporte de quienes adeudan al fisco, el presidente López Obrador aprovechó para señalar que también incluirá los nombres de periodistas, empresarios y personas conocidas que no van al corriente con sus impuestos.

"Sí, vamos a dar a conocer la lista de nuevo y lo que tengamos (...) Mañana vamos a dar a conocer la lista, tú me lo estás pidiendo, porque no me vayan a querer cepillar, porque me quieren cepillar por todo, pero sí vamos a dar a conocer la lista y lista nueva, de periodistas y todo", respondió el mandatario federal poco antes de dar por concluida su conferencia de este miércoles.

En seguida, el presidente López Obrador preguntó a los periodistas presentes en el salón Tesorería si también quisieran conocer el sueldo de algunos periodistas y el financiamiento de asociaciones civiles.

No obstante, cambió de opinión y sugirió que mejor los comunicadores soliciten en colectivo al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) lo relativo a la asociación civil y a un famoso comunicador.

"Vamos a hacerlo así, formalmente. Hacer la solicitud, los que quieran firmar al Instituto de la Transparencia, piden eso y una vez que le entreguen a usted del SAT toda esa información, me la van a dar aquí, formalmente y la damos a conocer", expuso López Obrador.

En el 2013, la cantante y actriz Belinda registró una deuda de 2 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y para el 2021 el reporte indica que debe 7 millones de pesos.