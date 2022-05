Belinda no vive sin redes sociales por 'Bienvenidos al Edén'

CDMX.- Llámese aventura, odisea o experiencia, perseguir la felicidad se vuelve para cinco jóvenes un asunto de confrontación, supervivencia, adicción a la tecnología y resistencia, y así lo expone Bienvenidos a Edén, la nueva serie de Netflix disponible el viernes.

Con la idea de experimentar la mejor fiesta de sus vidas, Zoa (Amaia Aberasturi), Charly (Tomy Aguilera), Ibón (Diego Garisa), Aldo (Albert Baró) y África (Belinda) terminan secuestrados en una isla paradisíaca.

Y es la cantante y actriz mexicana quien personifica a una Influencer adicta a las redes sociales y deseosa de explorar las bondades de la isla Edén.

"A África le encanta compartir todo. Se arriesga y lleva un teléfono (contrabandeado) hasta que la detengan (en la serie). Ella es una Influencer, Belinda no lo es, tiene un toque más sensible. Yo soy mucho más tímida de alguna manera en muchas cosas, y sí, claro que he aprendido mucho de compartir información en redes, sé que no hay que compartir todo, hay que tener algo para ti, para tu privacidad, para tu tranquilidad.

"África es todo lo contrario a mí, y eso es lo divertido. Conozco a chavas que no pueden vivir sin llevar el celular y sin subir algo a sus redes. Son adictas. No todo debe ser compartido, ya lo aprendí", comentó Belinda en entrevista desde Madrid.

Además de aparecer en la pantalla, la artista interpreta el tema de apertura de la serie, "Eden", que ella misma compuso con Lucas Vidal.

Sofisticada, desbocada y un poco necia, África se vuelve un personaje clave en el relato en el que los chicos, quienes tienen cierto peso en redes sociales, son elegidos por la secta liderada por Astrid (Amaia Salamanca) y Erick (Guillermo Pfening).

Los reclutas hacen un análisis conductual y emocional de cada uno a través de sus redes, detectando sus fortalezas y debilidades para convencerlos de que fueron elegidos por sus virtudes y que podrían progresar.

El gran conflicto se da cuando los jóvenes escapan de su rutina diaria y no le avisan a nadie de su destino. Si los dan por desaparecidos, los padres, familiares o amigos no sabrían por dónde iniciar la búsqueda, específicamente porque tienen prohibido llevar sus celulares.

"La juventud inconsciente, sí, todos lo hemos sido. Eso de 'no le aviso a mi mamá, no le aviso a mi papá'. Mi claro ejemplo es mi hermano que tuvo una época en que no contestaba el teléfono, no sabíamos dónde estaba, y tres horas después contestaba y decía: '¡Ay perdón!'. Yo lo he vivido, me he ido sin avisar, a todos nos sucede, pero lo que importa es volvernos conscientes y comunicar", dijo Beli.

Zoa, Charly, Ibón, Aldo y África son seducidos por una dinámica, en su primera fiesta en Edén, de ser los primeros en probar una bebida llamada Blue Eden que teóricamente es un elixir, y tras quedar dormidos despiertan reclusos en el supuesto paraíso. Ahí empieza su infierno.