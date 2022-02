Agencias

Ciudad de México.- Belinda rompió el silencio tras el anuncio de su ruptura amorosa con Christian Nodal. La cantante, empleó su cuenta de Instagram para dirigirse a sus fans y pedirles respeto y amor en esta etapa que está empezando.

La cantante agradeció el apoyo incondicional de sus ‘belifans’, como se hacen llamar sus seguidores, tras el anuncio de su separación del cantante de regional mexicano, con quien incluso tenía ya una boda anunciada.

“Estos días han sido difíciles, ustedes as que nadie sabe que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente duele y mucho”, expresó la intérprete de En el amor hay que perdonar.

Belinda afirmó que esta es una nueva etapa en su vida, en la que buscará centrarse en estar bien.

“Les pido que nuestra energía será amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”.

La también actriz finalizó su publicación con una frase de Simone de Beauvoir:

"El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”.