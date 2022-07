Belinda reveló cuántos días ha pasado sin bañarse

La cantante Belinda ha vuelto a ser criticada, y es que esta vez no se trata del beso que se dio recientemente en un concierto que ofreció donde participaron otras dos mujeres. Ahora se trata de una breve entrevista donde dio varios detalles de su vida personal, hasta decir que en una oportunidad pasó tres días sin bañarse, aunque destacó que no es algo que realmente le gusta hacer.

Los detalles los ofreció durante una conversación promocional que fue grabada para lo que será la nueva la nueva temporada de ‘Bienvenidos a Edén’, serie que es transmitida por Netflix, de la cual ella es la protagonista. Las preguntas fueron bastante precisas así como la respuestas de la intérprete de ‘Mi bella traición’.

De manera directa le preguntaron que cuánto ha sido el mayor tiempo que ha permanecido sin darse una ducha, en ese momento se dirigió hacia la periodista y le contestó que lo máximo han sido tres días, pero tampoco le gusta pasar días sin echarse un baño.

Este hecho habría generado mucha confusión no solo en sus fanáticos, también en todos aquellos que vieron el video promocional, pues varios consideraron que fue un poco extraña la manera en como quiso corregir que en realidad no es algo que le guste hacer, fue por ello que comenzó a ser cuestionada por los internautas.

La intérprete de ‘En el amor hay que perdonar’ fue sometida a cientos de críticas, algunas fueron: “Tres días sin bañar? No manches”, “Yo no aguanto sin bañarme un día, y aquí mi BELI tres, no manches Beli“, “Menos mal a Beli no le gusta estar sin bañarse mucho tiempo”, “Tres días sin ducharse, woooow”.

A su vez, explicó que una frase con la que ella se sentiría identificada de ser una marca comercial sería: “Querer es poder“. Sin embargo, los internautas no dudaron un segundo en querer hacer comentarios negativos sobre su respuesta, pues consideran que una ideal para ella podría ser: “Ganando como siempre” tras sentir que se parece más a ella.

La española también estuvo ocupando los titulares luego de haber manifestado que se encontraba arrepentida luego de haber dado tantos detalles de su relación con Christian Nodal.