Ciudad de México.- En la actualidad vivimos en una era completamente tecnológica, ya todo se realiza a través del internet.

Aunque son enormes las ventajas también hay cosas negativas, como por ejemplo, los hackers y la información filtrada.

Esto lo han entendido a la mala muchas actrices, quienes han visto vulnerada su privacidad por informáticos que roban sus datos privados.

El caso más reciente es el de Bella Thorne.









La actriz decidió utilizar sus redes sociales para publicar varias fotos íntimas ¿la razón? ponerle fin a un hombre que la amenazó con filtras dichas imágenes.

"En el transcurso de las últimas 24 horas he sido amenazada con mis propias [fotos] desnudas", escribió la artista, acompañando las imágenes con capturas de pantalla de los mensajes enviados por el supuesto extorsionador.

"Me siento asqueada y observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial", escribió Bella Thorne, añadiendo: "Es mi decisión. Ahora no podrás quitarme ninguna otra cosa".









Luego, en conversación con Hollywood Reporter, aseguró que, a pesar de estar aún enojada, sospecha de un adolescente, por lo cual intenta ser más comprensiva.

"Este chico suena como si tuviera 17 años" expresó Thorne.

"Todos cometemos errores, y este es uno muy grande, pero no quiero que la vida entera de alguien de 17 sea arruinada por no pensar con claridad y actuar como un idiota".