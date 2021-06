Belleza mexicana

Gabriel Avila Gabriel Avila Gabriel Avila Gabriel Avila

Chihuahua, Chih—Ayer en el Museo Sebastián, María Angélica Granados Trespalacios Alcaldesa de la Ciudad de Chihuahua, durante una conferencia de prensa dio la bienvenida a esta ciudad a las candidatas del certamen Miss México 2021, inicio con esto la concentración del concurso, durante dos semanas las mujeres más bellas de México, realizarán un sinfín de actividades y será el 3 de julio que se dará a conocer a la ganadora absoluta.

Durante la presentación el Director de Miss México, Luis Corzo, como representante de la organización, agradeció las atenciones, apoyo y facilidades que el estado grande ha facilitado para que este importante certamen se lleve a cabo en esta ciudad.

“La recepción en Chihuahua ha sido increíble, las personas siempre dispuestas ayudarnos, la expectativa de este concurso es que será sin duda todo un éxito, será algo inolvidable no solo en la vida de cada una de las participantes, sino de todo el equipo, después de una larga espera debido a la pandemia, tiempo que hemos invertido en prepararnos más, para que este evento sea un éxito”, dijo.

En su mensaje de bienvenida a las participantes, la Alcaldesa de la Ciudad de Chihuahua, expresó: “Día de fiesta sin duda alguna, hoy da inicio este gran evento, muchas gracias por confiar en el estado de Chihuahua y es un gran honor para mí darles la bienvenida a todas estas bellezas que representan a todos los estados del país, así como también agradecer a cada una de las autoridades que nos acompañan porque realmente han hecho un esfuerzo enorme para que esto suceda en medio de una pandemia la cual aún no se termina, las medidas de sanidad se han respetado por eso estamos en condiciones de poder realizar el evento”.

“En Chihuahua, Capital estamos muy contentos de que nos visiten y tener la oportunidad de mostrarles la belleza de nuestra tierra, como la gastronomía, arquitectura, pero lo que más nos gusta presumir es la calidez y el cariño de los chihuahuenses es algo que nos distingue, esta será una gran experiencia. Este gran evento abona a la reactivación económica de esta ciudad, les deseo muchísimo éxito y estoy segura de quien sea la ganadora será una digna representante en el próximo Certamen de Miss Mundo en Puerto Rico, disfruten mucho y gracias por hacer aún más bella esta ciudad con su belleza”, indicó.

Durante la rueda de prensa, estuvieron ausentes, Miss San Luis Potosí, Miss Nuevo León y Miss Querétaro, por lo que solo asistieron 29 candidatas, el Director de Miss México explicó que por cuestiones de logística de los vuelos, arribaran a esta ciudad por la tarde.

“Las 32 participantes están confirmadas, sin duda todos los estados del país estarán representados, no es una regla, pero es una tradición que el concurso queremos conservar que siempre los 32 estados estén representados a través de sus reinas”, expuso.

En la conferencia de prensa también estuvo presente Andrea Sáenz, Miss Continentes Unidos 2018 en representación de las reinas de Miss México, así como Aras Business Group patrocinador principal y el Fideicomiso de Turismo Ah Chihuahua!

Las 29 bellas representantes de los estados de este país, hicieron lucir su belleza portando cada una un vestido blanco y su banda con el nombre de su estado, quienes después de la conferencia de prensa, se dirigieron a la segunda actividad del día, una sesión de fotos en la Plaza de Armas de esta ciudad, así que desde Museo Sebastián, las guapas concursantes caminaron por las calles de Chihuahua, hasta llegar a las afueras de la Catedral de Chihuahua, durante su trayecto no perdieron la oportunidad de saludar a los paseantes por el centro de la ciudad y algunos aprovecharon para saludarlas y tomarse la foto del recuerdo, ellas se mostraron agradecidas, brindando en todo momento una sonrisa, sin dejar de lado el glamour.

“Chihuahua es hermoso, cuando llegue realmente me sentí cobijada, toda su gente es muy linda empáticos, estoy muy contenta de conocer esta linda ciudad”, dijo en entrevista para El Diario, Fernanda Hutterer, Miss Morelos.

Por su parte Frida Swain, Miss Aguascalientes expresó: “Aunque no he conocido mucho de la ciudad, lo que he recorrido, es precioso y estoy muy entusiasmada en conocer la Sierra Tarahumara, Chihuahua es un destino que quería conocer y por fin se me hizo”.

Evento de hoy Miss México

-Final de Talento, Danzas de México y Traje Típico evento abierto al público, el cual se llevará a cabo en ExpoChihuahua con cupo limitado en punto de las 7 pm, para accesos: enviar email a informacion@miss-mexico.com.mx y transmisión en vivo por medio de las redes sociales.