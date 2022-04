¡Bendita primavera!

La segunda noche de audiciones del reality show ‘La Voz Kids 2022’, se llevó a cabo el pasado martes 26 de abril, por la emisión de Azteca Uno, donde se presentaron espectaculares voces, cada uno de los niños realizaron interpretaciones llenas de ilusión, para conquistar a los coaches: Paty Cantú, María León, Joss Favela, Mau y Ricky.

Y dentro de esta gran plataforma musical, estuvó presente el talento de Ximena Rentería de 10 años de edad, oriunda de Ricardo Flores Magón, Chihuahua, quien con su interpretación hizo girar las cuatro sillas de los coaches, la pequeña canto el tema “Maldita primavera” éxito que hiciera famoso la cantante Yuri, logrando dejar a los panelistas impresionados con su gran talento vocal.

Cada uno de los coaches trató de convencerla de irse a cada uno de sus equipos, además la llenaron de piropos y buenos comentarios sobre su audición.

Ximena, finalmente, decidió ser parte del equipo de la intérprete de ‘Piérdeme el respeto’, quien durante su presentación le expresó:

“Tienes una voz que obviamente nos volvió locos a todos y tienes una capacidad de llegar a tonos graves y agudos con un control, con un color precioso de voz y creo que eres una gran artista, yo me quiero poner a tu disposición para poderte acompañar en este camino hacia la victoria de tu corazón, si me das la oportunidad de trabajar con ese talento tan grande que tienes me harías la artista más dichosa y ahora fan tuya”.

Previo a su presentación, Ximena compartió que su mamá le enseño a cantar.

“Me gusta mucho hacer deportes, y mi mamá me enseñó a cantar, me pone karaoke, primero escuchamos la canción con el cantante original, luego me pone el karaoke para cantarla, luego ensayamos varias veces hasta que sale”

“Mi mamá como maestra de canto es más o menos (dijo sonriendo) porque de repente no me entiende algunas cosas, pero a pesar de eso me gusta mucho estar con ella”

“Arriba del escenario voy a plantarme bien, voy a cantar con sentimiento, voy a dar lo mejor de mí”, indicó.

instagram.com/ximena_renteria1

EL DATO

¿A qué hora, cuándo y dónde ver La Voz Kids en vivo?

El programa infantil que reúne a talentosos niños y jóvenes que buscan ser la “nueva voz de México” vuelve a la pantalla chica a través del canal Azteca Uno, a partir de las 19:30 horas de México y de lunes a viernes.

Al mismo tiempo la podrás seguir en línea dentro de la página web oficial y por medio de la aplicación de TV Azteca En Vivo en tu celular.