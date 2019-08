Benedict Cumberbatch podría interpretar a Hades en el 'live action' de Hércules

Estados Unidos.- Disney ha estado trabajando duro en cuanto a la realización de traer a ‘la vida real’ clásicos animados. Uno de esos tantos proyectos es Hércules, basada en la película de 1997 sobre el héroe griego.

Ya se había informado sobre que Alexander Skarsgard podría ser quien interprete al propio semi-dios. Pero, ¿qué sería Hércules sin su malvado tío Hades? James Woods dio vida memorablemente al demonio de pelo en llamas en la caricatura, por lo que Disney tendrá que encontrar un actor carismático para hacerse cargo de la versión de acción real. Y podrían haberlo encontrado en Benedict Cumberbatch.

Según información de We Got This Covered, una fuente reveló que el actor está en la lista de deseos del estudio para el papel del villano. Por supuesto, solo porque esté en una lista de deseos no significa que terminará con el papel, y puede que ni siquiera se dé cuenta de que está siendo observado.

Sin embargo, si la noción de Cumberbatch interpretando al Señor del inframundo le suena familiar, es porque se corrió el rumor el mes pasado de que la estrella británica debía representar al villano.





Fuente: www.elimparcial.com