Bernard Cribbins, actor de 'Doctor Who', falleció de 93 años

CDMX.- Bernard Cribbins, actor de Doctor Who, falleció con 93 años por causas aún no reveladas, confirmo su agente a través de un comunicado.

"Trabajó hasta bien entrados los 90, apareciendo recientemente en Doctor Who y en la serie de CBeebies Old Jack's Boat.

"La contribución de Bernard al entretenimiento británico es indiscutible. Fue único, tipificando lo mejor de su generación, y todos los que tuvieron el placer de conocerlo y trabajar con él lo extrañarán mucho", compartió el agente de Cribbins en el documento publicado por Variety.

La carrera del Cribbins abarcó más de siete décadas, con actuaciones memorables en la icónica serie Doctor Who de la BBC; además de su tiempo en la serie, también estelarizó la película de 1966, Daleks' Invasion Earth 2150 A.D.

Junto con su tiempo en pantalla, Cribbins prestó su voz a podcasts este año, incluido Dr. Who & The Daleks: The Official Story of the Films y The Jungle Book: The Mowgli Stories.

En 2009, Cribbins ganó un premio especial en los Premios Infantiles de la Academia Británica, y en 2011 fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico en la lista de Honores del Cumpleaños de la Reina, por sus servicios al teatro.

El guionista Russell T. Davies rindió un homenaje a su difunto colega en Instagram.

"Amo a este hombre. Lo amo", escribió Davies junto a una foto de Cribbins en una producción teatral de El Sueño de una Noche de Verano.

"Amaba a Gill con todo su corazón; la mencionó en todas las conversaciones que tuvimos. Una historia de amor verdadero. Tengo tanta suerte de haberlo conocido. Gracias por todo, mi viejo soldado. Una leyenda ha dejado el mundo", concluyó el también productor.