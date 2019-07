Beto Cuevas rockea en musical

Ciudad de México.- Entre las ruinas de una ciudad en decadencia, un grupo de jóvenes, vestido con chaquetas de cuero y mezclilla, alaba a una figura que destaca no solo por su vestimenta blanca y su reflector, sino por sus tonos agudos característicos del rock.

Sobre una plataforma que se eleva, yace el cantante Beto Cuevas, quien interpreta a Jesús, en el arranque de Jesucristo Súper Estrella, que vuelve al teatro mexicano este viernes.

"Por primera vez, después de 30 años de carrera, estoy subiéndome a un escenario a cantar no como yo, sino como Jesucristo, e interpretando canciones que no son mías. Estoy al servicio de un personaje y eso fue un gran reto.

"Me siento muy afortunado de hacerlo y de que, sin previa experiencia, me hayan dado la oportunidad de tener este protagónico, estoy muy contento y comprometido, me preparé muy bien, hice mi tarea y me dije: 'voy a ser como el mejor alumno de la clase'. Cuando llegué ya me sabía todo de memoria", compartió Cuevas en entrevista previa a una función de ensayo.

La producción, creada por Alejandro Gou y dirigida por Nick Evans, cuenta con música en vivo y diferentes escenografías que, con su utilería y efectos visuales, recrean Jerusalén repleta de modernidad y dinamismo.

Entre colores, fuego y hasta lluvia, la puesta sumerge al espectador en la historia de los últimos siete días de Jesús de Nazareth, enmarcada por la ópera rock escrita por Tim Rice y musicalizada por Andrew Lloyd Webber.

"Tienen que verla dos veces, por lo menos, porque al principio van a estar '¡Ah, Beto Cuevas, Kalimba, Yahir!' y eso los puede lamparear. Ya la segunda vez pueden ver a todo este elenco, me encantaría que se fijen en la producción, en los mínimos detalles, se hicieron cosas muy minuciosas.

"No es solamente el gran elenco, sino el ensamble maravilloso que nos acompaña, la producción, la gran compañía y el excelente trabajo de dirección", aseguró María José, quien interpreta a María Magdalena.

Las voces de Cuevas, Erik Rubín, María José, Leonardo de Lozanne, Kalimba, Enrique Guzmán y Yahir se suman a la energía en números como "Simón Zelotes", "Everything's Alright" y "Superstar", lo que representó un nuevo reto para ellos.

"Es mucho más demandante que un concierto en el que ya tienes tus canciones y ya lo manejas bien. Aquí tiene que ser más limpio, más preciso, es totalmente diferente.

"Yo había hecho ya teatro, cine, televisión, pero no es lo mismo actuar hablando que actuar cantando, es totalmente otro ritmo y al unir las dos es otra cosa, tiene que haber acciones mejor pensadas y que los trazos no se noten, que se vea natural", explicó De Lozanne, quien da vida a Poncio Pilatos.

La puesta, de más de dos horas de duración, ha registrado tres llenos totales en las funciones previas al estreno, con la gente despidiendo con aplausos y de pie al elenco.