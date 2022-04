Better Call Saul se lleva calificación perfecta en su temporada final

Cortes铆a

'Better Call Saul', la aclamada serie spin off de Breaking Bad, llegará a su fin este año y todo parece indicar que cerrará de forma perfecta.

La primera parte de la sexta y última temporada de Better Call Saul llegará a Netflix el próximo 18 de abril, sin embargo, a menos de dos semanas de su estreno, la crítica especializada ya tuvo oportunidad de disfrutar y emitir una opinión sobre los primeros dos capítulos de la sexta temporada de la serie.

Actualmente, la sexta temporada de Better Call Saul cuenta con una calificación de 91 en Metacritic, con un total de cinco críticas, mientras que en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes la serie acumula un 100% en el Tomatómetro con base en 8 reseñas.

Algunos de los aspectos que destaca la crítica son la complejidad de sus personajes y las actuaciones, así como el arco narrativo que parece llegar a su clímax en los últimos trece capítulos de la serie.

"La complejidad moral en 'Better Call Saul' ha sido durante mucho tiempo una de sus mayores fortalezas, y ciertamente no parece que el programa vaya a hacer a un lado eso para llegar a resoluciones simples a medida que llega a su fin", comentó Brian Tallerico, crítico del sitio The Playlist.

Por su parte, el crítico Chase Hutchinson, de Collider, expresó que "el descenso de Jimmy McGill a Saul Goodman sigue siendo uno de los mejores estudios de personajes de la televisión".

No obstante, no todo es miel sobre hojuelas en las críticas. Daniel D'Addario, crítico de Variety, argumentó que parece existir una falta de coincidencia en los tonos entre dos series, la que ha sido "Better Call Saul" hasta el momento y la que se está precipitando hacia la última temporada.

"'Better Call Saul' está tratando de mostrar cómo un hombre pasa de la delincuencia a pequeña escala, a la manía de las grandes ligas, y tal vez el hecho de que esas partes de la transición no encajen del todo sugiere que es una tarea más difícil de lo que esperaban sus creadores" señala D'Addario. "Aún así, vale la pena ver el espectáculo con urgencia por las interprataciones de Odenkirk y Seehorn", añade el crítico.