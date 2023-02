Beyoncé la reina del Grammy; rompe récord con 32 premios

CDMX.- Beyoncé se convirtió en la artista más galardonada con el Premio Grammy, al recibir el reconocimiento número 32 en su carrera.

Durante la ceremonia de la edición 65 de los galardones a lo mejor de la música, Beyoncé obtuvo el triunfo con Renaissance en la categoría Mejor Álbum Dance/Electrónica.

"Quiero agradecer a Dios, gracias Dios, también a mi tío Johnny que no está aquí, pero sí en espíritu. También agradecerles a mis padres, mi padre, mi madre, a mi hermoso esposo, mis tres hijos que están en casa viéndome y a la comunidad queer por su amor y abrazar este género", dijo la intérprete de "Single Ladies", durante su discurso al recibir su premio.

Durante la ceremonia previa a la transmisión, Beyoncé ganó en el Grammy por la Mejor Grabación de Música Electrónica de Baile, por "Break My Soul", por lo que fue la primera vez que obtuvo esta categoría.

Después ganó en Mejor Canción de R&B por "Cuff It" al poco tiempo de comenzar la ceremonia, pese a que tenía nueve nominaciones a los Premios Grammy, llegó tarde porque se encontraba atorada en el tráfico, según Variety y Cosmopolitan.

A sus 41 años, la compositora, productora, bailarina y también diseñadora se coronó como la ganadora absoluta del gramófono a través de la historia, por encima de figuras como Michael Jackson y Paul McCartney.

También se convirtió en la artista con la mayor cantidad de nominaciones, 88.

Momentos antes en la ceremonia que se realizó en Los Ángeles, Stevie Wonder y Smokey Robinson pusieron a los artistas a bailar con "The way you do the things you Do".

Por su parte, Lizzo presentó "Special" en su versión gospel, la segunda de sus canciones que llegó al número 1 en Estados Unidos.

A la lista de ganadores se suman Kendrick Lamar, quien obtuvo el Mejor Álbum de Rap por Mr. Morale & the Big Steppers. Willie Nelson con su disco A Beautiful Time, galardonado como Mejor Álbum de Country. "Cuff It", de Beyoncé, ganó el reconocimiento a Mejor Canción de R&B. Sam Smith y Kim Petras ganaron en la categoría de Mejor Actuación de Dúo o Grupo por Unholy.

En el apartado latino, Bad Bunny acumuló otro éxito en su carrera al ganar el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana con Un Verano Sin Ti, su cuarto álbum musical.

"La humildad es muy fácil porque acabo de hacer este álbum con amor y pasión. Y cuando haces las cosas con amor y pasión, la vida es más fácil", mencionó el intérprete de "Ojitos Lindos".

El "Conejo Malo" dedicó su Grammy a Puerto Rico, la capital del reguetón, al mundo entero y a los nuevos talentos. En el público se vio a JLO, quien le gritó y le aplaudió su triunfo.

"SaIgamos llevando el género (reguetón) a otro nivel".

Loretta Lynn, Takeoff, Christine McVie cantaron durante el in memoriam para recordar a los músicos que fallecieron, entre los mencionados estuvieron Marciano Cantero, Erasmo Carlos, Jeff Beck, Ian McDonald, Fred E. White, David Crosby, Brooks Arthur.