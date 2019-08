Beyonce y Rosalía planean grabar el próximo hit de verano del 2020

Estados Unidos.- Al parecer Beyoncé es un gran admiradora de la música de Rosalía, y por ello se dice que la pareja planea ingresar al estudio a finales de este año, en un intento por hacer "el himno de verano de 2020".

Beyonce no es ajena a la música latina, ya que se ha asociado el colombiano J Balvin en 'Mi Gente' de 2017.

Una información privilegiada dijo a la columna Bizarre del periódico The Sun: "Ha pasado un tiempo desde que Beyonce tuvo un gran éxito, pero es una gran fan de Rosalia y cree que realmente podrían hacer el himno de verano de 2020".

"Rosalia tiene una gran relevancia y atractivo, y ambos están muy entusiasmados con lo que podrían hacer juntos", señaló la fuente.

Este año, Beyonce ha lanzado el álbum 'The Lion King: The Gift', que salió en julio, y su 'Homecoming: The Live Album' en abril.

El último álbum de estudio de la superestrella de 37 años fue 'Lemonade' de 2016.

Mientras tanto, el creador de éxitos 'Drunk in Love' no es la única estrella interesada en formar equipo con Rosalía.

Bebe Rexha reveló previamente que le envió a la cantante de 25 años una canción para considerar agregar su voz, pero quería ser parte de todo el proceso de escritura.





Fuente: www.elimparcial.com