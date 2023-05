'Bienvenidos a la quinceañéra': Matute hace vibrar a los juarenses

Marco Tapia / El Diario de Juárez / La banda mexicana Matute ofreció un vibrante concierto como parte de su Quinceañera World Tour Marco Tapia / El Diario de Juárez / La primera recta del concierto siguió con potencia e invocando con cada tema la inolvidable década de los años ochenta Marco Tapia / El Diario de Juárez / De Juan Gabriel cantaron 'He venido a pedirte perdón' a sabiendas de que con eso se echarían al público a la bolsa Marco Tapia / El Diario de Juárez / El grupo retomó el camino del pop para hacer cantar y bailar a un público que se entregó sin culpa

Ciudad Juárez.- Frente a la monumental X de Sebastián, y luego de que las autoridades dieran formalmente apertura a la Feria Juárez en su edición 2023, la banda mexicana Matute ofreció un vibrante concierto como parte de su Quinceañera World Tour.

A ritmo de 'Autos, moda y rock and roll' la agrupación liderada por Jorge D'Alessio salió al escenario del Teatro del Pueblo para reencontrarse con su fanaticada del norte.

"Bienvenidos a la quinceañera", saludó el músico, y después Tana Planter hizo lo propio al predecir "yo creo que esto se va a salir de control esta noche".

La primera recta del concierto siguió con potencia e invocando con cada tema la inolvidable década de los años ochenta.

Sonaron 'Never gonna give you up' de Rick Astley y luego una mezcla entre 'Toda la vida' de Franco y 'September' de Earth, Wind and Fire.

De Juan Gabriel cantaron 'He venido a pedirte perdón' a sabiendas de que con eso se echarían al público a la bolsa.

"Por fin se nos hizo volver a este maravlloso lugar, teníamos muchas ganas de que conocieran el quinceañera y no podíamos dejar de traerlo a uno de nuestros lugares favoritos en el mundo", dijo la cantante. Con 'Que no quede huella' y 'La suavecita' demostraron que son capaces de mantener el ritmo de la fiesta, aunque sea interpretando otros géneros.

El grupo retomó el camino del pop para hacer cantar y bailar a un público que se entregó sin culpa a disfrutar la música con la que creció. Y así, de los Hombres G a Daniela Romo, fue el recorrido de éxitos que Matute tocó frente a cientos de juarenses, sobre un escenario llamativo que en el fondo era ocupado por el frente de un auto clásico con pantallas de colores.