Billie Eilish confirma conciertos en México

La cantante estadounidense Billie Eilish anunció hoy que pisará tierra azteca en mayo del próximo año, para ofrecer dos conciertos como parte de su Where Do We Go? Tour.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Bad Guy y All the good girls go to hell, dio a conocer los detalles de su próximo tour por latinoamérica.

En el comunicado, señala que se presentará en la ciudades de Guadalajara y México.

La fecha marcada para en la Perla Tapatía será el 25 de mayo de 2020 en la Arena VFG, mientras que para la CDMX será el 27 de mayo en el Palacio de los Deportes.

La preventa para tarjetahabientes Citibanamex se llevará a cabo el próximo 3 de octubre, y la venta al público general comenzará el 4 de octubre.

En el caso de Guadalajara, los boletos tendrán un costo de 590 a 1920 pesos, más cargos, mientras que para la Ciudad de México los precios rondan entre los 650 y 1790 pesos más cargos.

Cabe señalar que, Billie Eilish también visitará México para promocionar su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, en el Corona Capital, el próximo 17 noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.





Fuente: www.elsiglodedurango.com.mx