Billie Eilish se define como bisexual

CDMX.- La famosa cantante Billie Eilish habló por primera vez sobre su sexualidad y reveló que se define como bisexual y que había tardado mucho en decirlo porque para ella siempre fue obvio.

"¿No era obvio? No sabía que la gente no sabía", dijo.

Hace unas semanas la intérprete de "Bad Guy" dijo que nunca se había sentido femenina y deseable, a pesar de que en la industria musical muchas personas la han sexualidado a pesar de comenzar su carrera cuando era menor de edad.

"Para ser honesta, nunca me he sentido como una mujer. Nunca me he sentido deseable. Ni femenina. Aún tengo que convencerme de que soy una chica guapa. Me identifico con los pronombres femeninos <'she/her', en inglés> y cosas así, pero nunca me he sentido de verdad como una chica", comentó.

Eilish ha sido criticada por años por utilizar ropa holgada para no mostrar su figura, pero explicó que había hecho esto para que no la sexualizaran las personas y solo se enfocaran en su talento musical.

"No quería que el mundo tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente, porque no era lo suficientemente fuerte ni estaba lo suficientemente segura conmigo misma para mostrarlo", agregó.