Björk regresa a México con su show Cornucopia

México es el único país en Latinoamérica que presenciará uno de los espectáculos más ambiciosos de la islandesa Björk.

Serán cinco fechas de un espectáculo inmersivo, que ella define como "teatral", con un sonido que emergió luego de meses de creatividad, con artistas visuales,

diseñadores, más de 40 músicos, entre otros elementos.

"Hicimos por meses algunos conciertos en Nueva York y creo han sido los más elaborados y teatrales y a su término dijimos qué país seguiría, es un poco difícil decidirlo y. de acuerdo a mis experiencias que he vivido en México, me pareció un buen lugar para regresar", dijo Björk en entrevista.

Su show Björk’s Cornucopia live experience, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores del mundo, está basado en su último álbum de estudio llamado Utopia. Para la presentación México, la islandesa tiene sorpresas guardadas, algunas que, adelanta: "Va a haber un coro local de México. Estoy preparando de tal manera que participen en algunas canciones, la última vez que estuve en la Ciudad de México, trabajé con una orquesta sinfónica local y fue asombroso, realmente lo disfruté", comentó.

La cantante de éxitos como Army of me, Hunter, I've seen it all, All is full of love, Hyperballad, entre otros, reconoce que los precios de los boletos son altos, esto debido a la gran producción que requiere para preparar su show, que en esta ocasión es muy teatral. Los costos van 766 pesos (más cargos) hasta los 10 mil 730 pesos, dependiendo la sección del Parque Bicentenario.

"Es muy caro mover todas las pantallas y lo siento mucho, creo que la vez que estuve en la Ciudad de México sólo fue la orquesta, las voces y otras cosas, espero que los mexicanos puedan ser comprensivos porque este show de ahora es completamente diferente y es muy caro preparar las pantallas.

"Pasé meses diseñando el sonido, hay artistas visuales, diseñadores de escenario, más de 40 músicos, vestuaristas y muchas cosas, este es mi show más grande teatral que he hecho, en serio lo siento mucho, la vez pasada pudieron ser más baratos los boletos, pero Cornucopia es más de lujo".

El espectáculo, que por su complejidad tardó casi seis años en prepararlo, promete ser algo sin precedentes, que podrán gozar todos los asistentes, por ello, la islandesa prefiere que los espectadores dejen a un lado los celulares y no tomen fotos, ni videos, para que así disfruten completamente lo que tiene preparado.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx