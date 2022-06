Black Eyed Peas y Shakira se fusionan con ritmos festivos

CDMX.- En más de 25 años juntos, los Black Eyed Peas se han caracterizado por contagiar buena vibra y ritmos festivos, con connotaciones positivas, lo cual sigue patente en su nuevo sencillo, "Don't You Worry".

Taboo y Apl.de.ap dijeron, en entrevista desde Copenhague, que el track, coproducido por David Guetta y con Shakira como invitada, refleja el estado de ánimo que desean para sus fans y para el mundo.

"Tratamos de acomodarnos a esa vibración, al optimismo, a la esperanza, y lo apreciamos luego de todo lo que pasamos los últimos tres años, encerrados en casa, haciendo lo que teníamos que hacer, y teníamos muchas cosas de qué preocuparnos, como la salud, felicidad, todos estábamos esperando eso".

"Estamos deseando salir, pensamos en tocar para la gente, hacer lo que amamos, y queríamos poner algo positivo por encima de todo lo negativo que está sucediendo, y es 'Don't You Worry'", dijo Apl.de.ap.

Y Taboo, el hispanohablante del grupo, orgulloso de sus raíces mexicanas, señaló que esta pieza tiene reminiscencias, en ciertas notas y cuadraturas, con "I Gotta Feeling", hit que también construyeron con Guetta.

"Por eso tenemos un poco de nostalgia también, por querer recordar y volver a esas épocas, con ese ritmo, con ese ánimo arriba", comentó Taboo.

Ya sin Fergie ni Kim Hill, sus cantantes de base, los Peas, junto con Will.i.am, anticiparon un disco nuevo para el 2023 con invitados sorpresa, sin descartar algún mexicano.

"Tengo una lista de deseos con alguien como Sofía Reyes, Paulina Rubio, todo el tiempo, es mi carnalita la Pau".

"¿Maná y Black Eyed Peas? Café Tacvba, Gerardo Ortiz quién más... Quiero trabajar con Marco Antonio Solís, soy un gran fan de Los Bukis, es un maestro. Si tuviéramos la oportunidad, wow, es un ícono para mí, es mi niñez", añadió.

Ganadores del Grammy y el Billboard Award, los Black Eyed Peas regresan con Shakira luego de alcanzar 500 millones de reproducciones de su sencillo previo con ella, "Girl Like Me".

Los intérpretes de "My Humps" comentaron que recuerdan a la colombiana por cantar "Hips Don't Lie" y por shows donde coincidieron, tanto en Rusia como en Sudáfrica.

"Algunas canciones vienen a la vida después de un tiempo, y en ese momento no funcionó. Nosotros trabajamos en la traducción (de 'Girl Like Me') y no se dio. Will regresó a la pieza nuevamente y la reacomodamos para que se acoplara a la traducción, y nosotros tenemos esos trabajos en colaboración que a veces funcionan y a veces no.

"Y siempre hemos estado en conexión con nuestro amigo David Guetta, y ahora, con nuestra hermana Shakira. Intercambiamos ideas, propusimos 'Don't You Worry' y vino así: comenzó con el beat, luego comenzamos a escribir, y la teníamos", detalló Apl.de.ap.