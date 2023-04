Blackpink hace 'delirar con su veneno rosa' al Foro Sol

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Con voces casi susurrantes, en "Pink Venom" Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé lanzan la invitación: "Taste that pink venom" (prueba ese veneno rosa).

En el debut de Blackpink en Latinoamérica, en un abarrotado Foro Sol, 58 mil 998 asistentes se bebieron el arrollador pop surcoreano con base de hip hop y EDM de estas chicas.

Su presentación en CDMX fue significativa (fue del mayor show de K-Pop en la historia de este país) y lógica, pues fuera de naciones asiáticas, ningún lugar las escucha más que México.

Aunque surgió hace siete años, la girlband no pudo llegar en mejor momento: desempacada de Coachella, donde fue headliner, y destrozando récords de escuchas y visualizaciones.

Asaltaron el entarimado, bañado en una luz rosa neón, con "How You Like That", vestidas de blanco y respaldadas por un escuadrón de bailarines y una banda de fondo.

Abrumaron con sus encantos: dominio escénico, coreografías de precisión milimétrica, voces coordinadas, sexys atuendos a juego.

Los "blinks" (sus seguidores) respondieron el advenimiento de sus ídolas coreando atronadoramente y sacudiendo "lightsticks" en forma de martillos con luces rosadas.

"Hola, México", se atrevió a saludar Rosé en español, tras "Whistle". "Es nuestra primera vez en este país y estamos muy emocionadas", continuó en inglés, con una gran sonrisa.

En su abrumadora mayoría, el público de estas íconos de su generación fue femenino, emuló las coreografías de "Crazy Over You" y "Playing With Fire" y cantó con pasión las partes en coreano y en inglés ("konglish", la mezcla de ambos).

"Te amo, México", gritó Jennie, también en español, leyendo tímida, desde un teléfono.

México resultaba un destino exótico para las cuatro, pero dijeron haber quedado rendidas por la energía del público, y por haber probado delicias como fruta con chile.

Desde su nombre, Blackpink, la mayor banda femenina de la actualidad, es una contradicción, oscuridad y dulzura.

Las apariencias de las cuatro proyectan afabilidad, pero sus letras son todo menos dóciles.

"We some bitches you can't manage" / Somos una perras que no puedes manejar, lanzaron en "Pretty Savage"; "Love is a drug that I quite" / El amor es una droga a la que renuncio, en "Lovesick Girls".

Confeti, pirotecnia, rayos láser, teléfonos iluminando la noche maridaron la música de Blackpink, inyección de adrenalina.

Su Born Pink World Tour fue un cóctel de lo mejor de su repertorio grupal y en solitario, porque Blackpink es una suma de potentes individualidades.

Rosé se permitió presumir su voz ("Hard to Love"); Lisa, su pasmoso carisma y talento pole dance ("Money"); Jennie que no sólo es rap ("You & Me"), y Jisoo maravilló con sus juegos de manos ("Flower").

De nuevo juntas, interpretaron "Boombayah" portando sombreros de charro, negros y rosas, que sus seguidores les regalaron.

Tomando en cuenta su grito de batalla, "Blackpink in your area" (Blackpink en tu área)", tras esta noche la banda debería considerar al País como territorio anexionado, uno que delira con su veneno.