'Boicotean' a Stewart ante votantes

Ciudad de México.- De acuerdo con The Hollywood Reporter, varios votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos recibieron blu-rays para que apreciaran la interpretación de Kristen Stewart en Seberg; sin embargo los discos no contenían la cinta dirigida por Benedict Andrews.

En su lugar entregaron The Report, filme en la que participan Adam Driver y Annette Benning.

"El servicio de mensajería se disculpó con Amazon (productora detrás de Seberg) por la metida de pata y está trabajando para rectificar la situación", explicó el medio.

Estrenada en el pasado Festival de Cine de Venecia, Seberg narra el involucramiento de la actriz con las Panteras Negra y otros movimientos de defensa de los derechos civiles, así com la investigación de la que fue objeto por parte del FBI.

Orgullosa de Los Ángeles de Charlie

Kristen Stewart dijo no estar preocupada ni triste ante las malas críticas y las pocas ganancias de su más reciente película, el reinicio de la franquicia Los Ángeles de Charlie.

"Bueno, si te soy sincera, creo que si hubiera hecho una película que no fuera buena, de la que no estuviera orgullosa y que haya visto mucha gente, estaría destrozada", confesó la protagonista de Crepúsculo, en entrevista con el sitio The Playlist.

"Afortunadamente no tengo ninguna preocupación porque estoy muy orgullosa de ella", agregó Stewart, quien, en el filme de Elizabeth Banks, da vida a Sabina Wilson.

El filme contó con un presupuesto de 48 millones de dólares, y sólo ha logrado recaudar 56 millones de dólares a nivel mundial, ocho de ellos en Estados Unidos.

La actriz destacó también que la polémica actual en torno al feminismo, ha dificultado la promoción.

"No ha sido fácil tener pláticas sobre feminismo tremendamente politizadas, en entrevistas de cinco minutos en televisión que tenemos sobre Los Ángeles de Charlie. Ese en realidad era el plan", confesó.

La recientemente creada Asociación de Críticos de Hollywood (HCA), liderada por Scott Menzel, entregará una serie de premios en 2020, en los que reconocerán el trabajo de varios artistas a lo largo de 10 años, galardón que recibirá Kristen Stewart como Actriz de la Década, por su colaboración tanto en cine comercial, como en películas de culto.