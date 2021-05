Borrón y cuenta nueva: vuelve 'De Viaje con los Derbez'

Reforma

Ciudad de México.- Al vivir la experiencia de protagonizar un reality show, la mayoría de los integrantes de la familia Derbez la pasaron tan mal que aseguraron no estar dispuestos a repetir.

Pero bien dicen que es de sabios cambiar de opinión, y ahora han decidido ir por una segunda ronda en De Viaje con los Derbez 2, que se estrena este jueves por Amazon Prime Video.

"Cuando recién regresamos del viaje, pensamos que era debut y despedida, dijimos: '¡Nunca más!'. Pero luego, cuando vimos el resultado al aire meses después, vimos que no estaba tan mal. Cuando nos dijeron de esta segunda, fueron seis meses de discutirlo y hubo que poner muchas reglas para decir 'ok', porque a mí me preocupaba mucho que nos fuera a afectar.

"La verdad es que nunca pensamos que fuera a ser tan invasivo y real, sentimos que expusimos nuestra vida frente a todo el mundo; pero el resultado fue muy lindo, la gente habló muy bien de la serie y eso nos gustó y fue lo que nos animó", explicó Eugenio Derbez en entrevista.

Tras haber aprendido de sus errores, la familia planeó todo de manera meticulosa. Dentro de los cambios principales en esta nueva entrega estuvo el dejar en casa a la pequeña Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, y unir a su perrita Frida a la aventura que, debido a la pandemia, cambió su destino de Tailandia o Japón a un viaje en carretera por el noroeste de Estados Unidos.

"Lo platiqué con Mau y decidimos que lo mejor y más sano para la bebé era que se quedara, porque los que ven la serie no se dan cuenta, pero detrás de esto son jornadas de trabajo muy largas y pesadas que no son aptas para una bebé, entonces para esta segunda dijimos: 'definitivamente no'.

"Para mí, fue muy diferente ir sola en esta faceta de hija y hermana, fue mi primer viaje sin mi bebé, me atreví a hacerlo y por un lado me sentí un poco culpable como mamá dejándola por primera vez. Pero, por otro lado, fue una experiencia muy linda el poder darme ese espacio", compartió la actriz, de 34 años.

Probando que lo que no te mata te hace más fuerte, la familia está feliz de que después de la primera aventura, que sin duda puso mucha tensión sobre la mesa, ahora estos viajes sean una de las razones por las que están más unidos que nunca.

"Yo creo que nos han unido muchísimo más. El primero quizá, en un principio, aparentemente nos había como distanciado, pero creo que precisamente por lo difícil de esa primera experiencia, y lo que surgió a raíz de ella, es que más adelante pudimos estrechar y fortalecer más esos lazos familiares.

"Nos hablamos de manera mucho más directa y honesta, hemos podido ir profundizando más en nuestra relación y en esta segunda lo comprobamos", destacó Alessandra Rosaldo.