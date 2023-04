Brad Leali, un legendario del Jazz

El II Festival Internacional de Jazz Armando Núñez tendrá lugar del 26 al 30 de abril, el cual contará con una amplia programación en diferentes espacios del estado grande. Es un festival organizado por la comunidad de la Facultad de Artes de Chihuahua de la Universidad Autónoma de Chihuahua en memoria al maestro Armando Núñez Portillo, mejor conocido como “Mandis”, uno de los iniciadores más célebres del movimiento de la educación del jazz en Chihuahua, especialmente en la FA de la UACh, donde fue docente durante más de quince años.

El Comité Organizador del Festival y así como el Departamento de Jazz de la facultad, llevarán a cabo este evento con una programación en la que tendrán invitados especiales, entre ellos Brad Leali, uno de los saxofonistas más importantes en la actualidad y docente de la Facultad de Música de la Universidad del Norte de Texas, quien con un estilo y un sonido únicos, que hacen eco de las influencias de su pasado y quien ofrecerá una máster class y estará a cargo del concierto de clausura de dicho festival, el próximo 30 de abril en el Teatro de los Héroes. El nativo de Denver, Colorado, cuenta con linaje musical que corre por sus venas, ya que sus padres le heredaron la pasión por la música.

Invitado especial

En entrevista para El Diario, Brad Leali platicó sobre su participación en el II Festival de Jazz Armando Núñez, asegurando sentirse muy contento.

“Es mi primera vez visitando Chihuahua y estoy muy entusiasmado y honrado de formar parte de esta colaboración. Además de la clase magistral y el cierre del concierto del festival, espero tener la oportunidad de escuchar músicos locales y sentir la cultura. Estoy buscando conocer a los estudiantes y miembros de la facultad, esperando que este intercambio continúe prosperando e incluir más estudiantes y miembros de la facultad de la Universidad del Norte de Texas College Music”, indicó Leali.

Ofrecerá una sesión magistral

Refirió, que ofrecerá un máster class para los aficionados a la música y, sobre todo, al jazz.

“Los asistentes a la master class podrán esperar aprender diferentes técnicas que he aprendido y ejecutado que me han ayudado en mi propia carrera con improvisación, sonido y fraseo. Estas técnicas han sido de gran ayuda para mis estudiantes durante muchos años”, explicó.

Una amplia trayectoria

Brad tiene una amplia trayectoria musical que lo respalda, es por eso que existen muchos músicos que lo admiran y les gustaría forjar una carrera como él. Con su experiencia compartió un consejo para todos ellos.

“No tener miedo a cometer errores, con una práctica honesta y consistente, tratar de aprender de cada experiencia que hayas encontrado”, dijo.

Leali también ha tenido una productiva carrera discográfica, su primera grabación en solitario fue Priority Soul!, en 1998 en el sello New Jazz Renaisssance Recordings. En 1999, la Count Basie Orchestra ganó el premio Grammy por su disco Count Plays Duke y Leali recibió su propia nominación por su trabajo en solitario en la composición clásica de Billy Strayhorn, "The Star-Crossed Lovers". La discografía de Brad Leali también incluye Live in Europe (Brad Leali Quartet, 2004); Brooklyn Soul Organization (también producido por Leali, 2004); la aclamada por la crítica María Juanez (2006), que presenta sus propias composiciones y una orquesta de jazz de dieciocho miembros; y el tiempo de DA (Brad Leali-Claus Raible Quartet, 2008) en el sello TCB.

Brad continúa enseñando en la UNT, lo cual lo complementa con giras y grabaciones. También disfruta trabajar como artista invitado, clínico y juez en otras instituciones educativas. Actualmente, realiza giras con Lyle Lovett, con diferentes orquestas.

Su mayor desafío

El músico, de prestigio mundial, contó que ha sido lo más difícil para llegar hasta este momento de su vida.

“Mi mayor reto en mi carrera musical ha sido aprender a crear música hermosa a partir de la sencillez. A medida que envejezco, me he dado cuenta de que las cosas que son complicadas no siempre son musicales. Desea aprender, progresar, ser desafiado, pero a veces lo más sencillo es el más complejo en la maestría musical. Mi objetivo es establecer una conexión con la gente, lo cual no siempre requiere de una gran complejidad, sino que a veces es posible lograrlo a través de la melodía, el sonido, el espacio, la comunicación y la conexión. Deseo ser capaz de cantar por mi instrumento tal como Aretha Franklin”, aseveró.

Lo que viene

“Tengo varios proyectos en marcha, entre los que se incluyen los siguientes:

Orquesta sinfónica: últimamente, he tenido cada vez más oportunidades de tocar con orquestas sinfónicas, haciendo un repertorio de arreglos fantásticos que resaltan el jazz en el contexto de una orquesta de cuerdas. Estoy entusiasmado por expandir eso.

Lyle Lovett: me siento honrado de continuar de gira en los Estados Unidos con Lyle Lovett y su big band. Con sus raíces en la música country, Lyle infunde elementos de jazz y gospel meets jazz. Este proyecto continúa evolucionando con cada evento, combinando música gospel y jazz y a veces, incorporando otras formas de arte como la poesía y la danza que resaltan aún más las raíces del jazz en la música de gospel. Sin música gospel, no habría jazz. Brad Leali jazz Orchestra: estoy emocionado de viajar nuevamente con mi orquesta, comenzando nuestras giras europeas este octubre, después de una pausa debido a la pandemia. Educación: sigo viajando, dando conferencias, actuaciones y master class”, puntualizó.

Para saber más información, visite la página del festival en facebook.com/FIJAN.FA

PROGRAMA:

Miércoles 26 de abril

Master Class imparte: Alfredo Flores, maestro invitado de Ciudad Juárez

Horario: 10 a 12 pm

Lugar: Auditorio FA

Concierto en Camargo con Maj Trío

Horario 7:00 a 7:40 pm

Lugar: Teatro de la Ciudad de Camargo, Chihuahua

Concierto de Inauguración a cargo de Ensamble Maestría MPA FA-UACh

Horario: 7:00 a 7:40 pm

Lugar: Hotel Highland Chihuahua

Concierto Estelar con Big Band La Capital desde Ciudad Juárez

Horario: 8:00 a 9:00 pm

Lugar: Hotel Highland Chihuahua

Jam Session 1 con Kawi Quartet

Horario: 9:30 a 10:00 pm

Lugar: Centro Cultural Naranjo Azul ubicado en C. 4a 2807, Colonia Santa Rosa

Jueves 27 de abril

Master Class imparte: maestro invitado de UTEP

Horario: 10:00 am a 12:00 pm

Lugar: Auditorio FA

Mesa redonda 3

Horario: 4:00 a 6:00 pm

Concierto con Ensamble Jazz FA UACh

Horario: 6:00 a 7:00 pm

Lugar: Kaldi Café sucursal Libertad (Centro Histórico)

Concierto Estelar con el Ensamble UTEP

Horario: 7:00 a 8:00 pm

Lugar: Casa Chihuahua

Jam Session 2 con Seeds Trío

Horario: 9:30 a 10:00 pm

Lugar: Downtown Bistrobar

Viernes 28 de abril

Master Class imparten: maestros invitados de UACJ y UAQ

Horario: 10:00 am a 12:00 pm

Lugar: Auditorio FA

Mesa redonda 2

Horario: 4:00 a 6:00 pm

Lugar: Kaldi Café sucursal Libertad (Centro Histórico)

Concierto de Ensamble UAQ desde Querétaro

Horario: 7:00 pm a 8:00 pm

Concierto Estelar con Ensamble UACJ

Horario: 8:00 pm a 9:00 pm

Lugar: Teatro de Cámara Fernando Saavedra

Jam Session 3 con Pieruccioni Trío

Horario: 9:30 a 10:00 pm

Lugar: Hotel Central Boutique (Centro Histórico)

Sábado 29 de abril

Foro con estudiantes y egresados

Horario: 4:30 a 5:30 pm

Concierto con José Gurría Cárdenas y Big Band Jazz Chihuahua

Horario: 5:30 a 6:30 pm

Concierto Estelar con Jazz House Collective (Xalapa)

Horario: 6:30 a 7:30 pm

Jam Session 4 con The Hommies Sextet

Horario: 9:30 a 10:00 pm

Lugar de estos cuatro eventos en: Barrancas del Cobre

Domingo 30 de abril

Rutal Pal’ Centro Ft Jazz

North Vibes Cubism

Horario: 3:00 a 7:00 pm

Master Class imparte: UNT Brad Leali

Horario: 4:00 a 6:00 pm

Lugar: Sala de ensayos de la OFECh

Concierto con Jefrén Capiz (Morelia) y Maestros de la UACh

Horario: 7:00 a 8:00 pm

Lugar: Teatro de los Héroes

Concierto Estelar con Brad Leali (Texas)

Lugar: Teatro de los Héroes

Jam Session 5 con The Guadalupe Funk Machine

Horario: 9:30 a 10:00 pm