Brad Pitt confirma que Tarantino planea miniserie de Había una vez en... Hollywood

Estados Unidos





El amplio universo referencial que Tarantino despliega en ‘Había una vez en... Hollywood’, su noveno largometraje, podría tener cabida en la pequeña pantalla. Así lo dice Brad Pitt, uno de los protagonistas de la película, que ha desvelado el interés del director de Kill Bill en convertir su último trabajo en una miniserie.

En una de las respuestas descartadas de una entrevista con el New York Times, Pitt afirmó que "era una idea estimulante". El actor ve con buenos ojos que Tarantino realizara una versión serial, más después del montaje como miniserie de tres capítulos de The Hateful Eight.

Creo que es interesante que Tarantino reorientara The Hateful Eight como una serie de tres partes. Reúne lo mejor de ambos mundos: tienes la experiencia cinematográfica, que existe, pero puedes incluir más contenido en el formato de las series", explicó el actor.

Aunque no hay ningún tipo de confirmación por parte del director, no sería descabellado que el filme tuviera una versión serial dada su estructura narrativa. La cinta de Tarantino, ya en cines, relata el paso de Hollywood a una nueva era, con la Familia Manson y sus escabrosos crímenes como telón de fondo.

Una versión serial de la película permitiría que se incluyeran algunas escenas que quedaron fuera del montaje final de la película. De hecho, James Marsden, el Burt Reynolds en esta particular versión tarantiniana, no apareció en el corte comercial de la cinta.

Protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, la película ha sido recibida con polémica por su retrato de Bruce Lee. Eso no ha impedido que lleve recaudados casi trescientos millones de dólares en todo el mundo desde su estreno.