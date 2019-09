Brad Pitt explora sus emociones

Ciudad de México.- Después de una colaboración frustrada por sus respectivas agendas —planeaban trabajar juntos en Z, La ciudad perdida (The Lost City of Z, 2017)— la colaboración entre el cineasta James Gray y Brad Pitt ya es una realidad. Ad Astra: Hacia las estrellas, que hoy se estrena, además representa el primer filme de ciencia ficción de Gray.

Más allá del cosmos, esta cinta también busca explorar la naturaleza humana y sus complejidades y, para ello, el vehículo principal es Pitt, quien aseguró en entrevista con Excélsior durante su reciente visita a México, que éste es uno de sus papeles más potentes y más vulnerables que ha realizado en mucho tiempo.

“En esta película, mi personaje pasa por un camino sinuoso, hay escenas muy emocionales. Me vienen a la mente tres que, para lograrlas, tienes que dejar tu zona de confort. Te tienes que exponer, no hay otra manera, si no, no funciona. Estuve demasiado vulnerable, demasiado, tenía que hacerlo, de otro modo no funcionaba. Viéndolo de ese modo, esta es otra manera de calibrar al personaje”.

La cinta narra la historia del astronauta Roy McBride, a quien le es encomendada una misión espacial con el fin de salvar al mundo, y además necesita buscar a su padre, Clifford McBride, interpretado por Tommy Lee Jones, un científico que desapareció cerca de Neptuno.

Sobre las razones que mueven a su personaje, el también productor del filme fue rotundo en definir la misión de su personaje.

“Creo que aquí el crédito es para James Grey, fue brillante; en el filme tenemos un dilema en torno al fin del mundo, esa es la trama —hay escenas de acción brillantes—, pero lo que se entrega es lo que ocurre en el interior de la historia de mi personaje. Lo que he venido diciendo es que es un viaje al espacio exterior, para descubrir su espacio interior, en realidad se trata de un viaje interno.

“Hemos visto aliens tratando de destruir el mundo, o también de iluminar al mundo y lo han hecho muy bien. En ésta, en el rubro de ciencia ficción, intentamos responder, ¿y si no estuviéramos solos en el universo? Y últimamente se ha mencionado que también es una cinta sobre un viaje espacial interior. Sí, es una cinta sobre un viaje al espacio, pero también, al final del día es un viaje al lado interno, a lo que hay al interior del alma”.

A lo largo del filme, Roy McBride (Pitt) se debate en el duelo de dejar ir o aferrarse a la figura paterna, la cual ha movido su mundo durante años, no importa que esté a años luz de distancia, el astronauta sigue llorando por su padre.

“Sí, creo que (es sobre) dejar ir y abrazarlo o aceptarlo, no sé si lo he dicho antes, pero es el abrazar la franqueza con los demás, así entablas una conexión. Creo que ese es el mayor reto del ser humano, abrirse, dejar ir esos dolores indelebles que experimentamos desde la infancia hasta la edad adulta.

“Dejar ir a aquellos que amamos cuando el tiempo ha cumplido su ciclo. Aceptar cuando esos caminos se han separado en lugar de aferrarte a ellos. Últimamente se aprende a ser abierto, cuando ves a un hombre, la idea que se tiene es diferente. Yo crecí con ese ideal de que el hombre trabajaba arduamente, que no se quejaba, somos valientes, no demuestras debilidad, pero en el proceso, creo que muchas veces se ignora el hecho de que a veces te aíslas, sobre todo de aquella persona que amas, te cierras. Lo haces para no abrirte en la totalidad, para no verte vulnerable, y lo guardas todo en tu interior, por querer resolverlo a tu modo. Creo que la noción y el conocimiento de todo eso te hace aún más completo, se forja una confianza verdaderamente orgánica, que se forja con esa habilidad, y puedes generar así una conexión ¿Entiendes lo que digo, tiene sentido o estoy desvariando?”, pregunta mientras ríe.

A pesar de que el personaje de Pitt está casado y enamorado, la desaparición de su padre es una sombra en su existencia, hecho que le impide entregarse por completo a su relación, así que uno de los temas a destacar es si el amor tiene fecha de caducidad.

“No, no lo creo en absoluto. Conozco bellas historias de amor de gente en su lecho de muerte, pero hay que estar escribiendo o estar abiertos a cómo se siente uno con el otro y viceversa, no esperar hasta el último momento. Eso significaría mucho, tanto para la gente que está por fallecer, pero también para los que lo cuidaron”, expresó Pitt, quien se ha divorciado dos veces (Jennifer Aniston y Angelina Jolie).

Aunque se ha manejado que Brad está a punto de abandonar la actuación, reveló que aún le quedan cosas por contar, aunque descarta hacer un musical “porque no canta un carajo”, aunque ahora su fuerte está en la producción.

“Tengo un par de historias más que me gustaría contar. Estoy trabajando en una comedia, viene fuerte. En el rubro de producción, estamos desarrollándolos (proyectos), me gusta el rol de productor, porque así te puedes enfocar en historias originales, en los grandes talentos, estoy muy complacido de los filmes que hemos podido sacar adelante”, finalizó.

MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS

Aunque es un viaje más filosófico que científico, la misión en la que se desenvuelve Ad Astra: Hacia las estrellas vislumbra el cosmos y otros elementos propios de la ciencia ficción, es por ello que Brad Pitt reveló lo que, considera, hay más allá de las estrellas: algo que le intriga y le fascina al mismo tiempo.

“Creo que hay mucho que aún es desconocido, pero de algún modo estoy contento con ello, lo hallo muy emocionante. Tengo fe en lo desconocido, ¿tiene sentido para ti? Piénsalo bien, es incomprensible, no tiene fin. Por ejemplo, esto tiene un fin, hay una pared y un techo, pero en el espacio no hay ese fin, es infinito, hay fuerzas allá afuera, es aterrador y oscuro, es algo que no podemos manejar. Hay fuerzas de gravedad que jalan, el tiempo colapsa, está más allá de nuestra comprensión. Eso es extraordinario”.

Además de ser el protagonista del filme, también fue productor del mismo. Sobre por qué decidió hacerlo en esta cinta arriesgada y existencialista, el ganador del Oscar por 12 años de esclavitud dio sus motivos.

“Sabes, soy un tipo que se deja llevar por los sentimientos, me dejo ir por lo que siento que va a estar bien y esta cinta se sentía bien. Me encanta la exploración, tengo fe en lo que usualmente los demás no tendrían o no irían. Me gusta tomar esa apuesta y aquí estamos dos años después, estoy muy satisfecho”.

Guiño a los clásicos

Aunque Ad Astra cuenta con un estilo propio y se trata de una de-construcción del género, se pueden ver referentes a cintas clásicas.

“James Gray tiene todo el conocimiento sobre filmes de los 70, vas a sentir 2001 Odisea del espacio en cuanto a la banalidad de viajar, muchas veces ves en las cintas de ciencia ficción cómo será el mundo y cómo vamos a vestir. James quería este acercamiento, por ejemplo, viajar a EU es muy incómodo, tienes que tener tu vuelo, viajar al aeropuerto, hacer fila, tener tu equipaje, tomar tu asiento, esperar a que te llamen, y ¿por qué no seguirá igual en el futuro?, ¿por qué sería glorioso y glamuroso? Va a ser un dolor en el trasero”, dijo Brad.

Gray comparó la historia de Ad Astra con la de El corazón de las tinieblas.