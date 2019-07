Bradley Cooper se separó porque tiene 'mamitis'

Ciudad de México.- Bradley Cooper e Irina Shayk se separaron después de cuatro años de relación y una hija en común. Fue el Daily Mail quien aseguró que la modelo hizo sus maletas y abandonó la casa que ambos compartían en Los Ángeles.

Inmediatamente se especuló sobre un posible romance entre el actor y Lady Gaga tras la presentación que ambos protagonizaron en la pasada entrega del Óscar a propósito de su actuación en la cinta “A Star Is Born”.

La cantante fue la primera en la lista de los motivos que llevarían al actor y la modelo a romper su relación, pero Gaga negó todo y dijo que solo había tenido con Cooper una bonita amistad y una gran relación de trabajo.

Poco después de que fuera oficial la separación, salió a la luz que la modelo y el actor tenían meses distanciados y que solo estaban juntos por su hija, Lea De Seine, de 2 años de edad.

Sin embargo, medios internacionales han revelado la que habría sido la verdadera causa por la que Bradley e Irina pusieron punto final a su relación. Se dice que en los papeles de divorcio de la pareja se señala que la razón de la ruptura fue la mamá del actor, la señora Gloria Cooper.

Aunque no existe un confirmación oficial de esta versión, ha trascendido que Irina no se habría sentido cómoda en la casa en Los Ángeles, particularmente en la de Pacific Palisades, porque la mamá de Brad vivía con ellos y eso causó tensión.

El actor tuvo que elegir entre su esposa y su madre y la decisión no fue difícil:

"Irina no me dejó por Lady Gaga, me dejó por mi mamá; cuando tuve que elegir entre mi esposa y mi madre, la decisión fue muy fácil de tomar”, habría señalado el actor.

Tal parece que Irina Shayk estaría viviendo la misma historia que ocurrió con la mamá de su ex pareja Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, quien fue la causante de la ruptura entre el futbolista y la modelo.





Fuente: www.elimparcial.com