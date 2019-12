Bradley Copper podría ser Batman en tercera entrega de Joker

Estados Unidos.- La cinta de ‘Joker’ ha tenido y continúa teniendo bastante éxito que tanto fanáticos como medios han especulado sobre una supuesta secuela de la película.

Todo comenzó cuando The Hollywood Reporter anunciara en su portal que ‘Joke 2’ ya estaba en camino luego de que, supuestamente, se le diera permiso al director Todd Phillips de una secuela al igual que filmar los inicios de otros villanos de DC.

Deadline, por su lado, se encargó de desmentir dicha noticia al escribir en su portal que nada de eso tenía sustento y que tales pláticas nunca habían ocurrido. No obstante el Internet explotó y muchos dieron sus puntos de vista en cuanto a una segunda entrega, hubo quienes amaron la idea y otros terminaron odiándola, pues piensan que una segunda película sólo arruinaría la historia.

Ahora, una noticia nueva está prendiendo las redes sociales y es que según información de We Got This Covered, podría haber hasta una tercera entrega de ‘Joker’, por si eso no fuera suficiente, Batman saldría en dicha cinta bajo la interpretación de Bradley Cooper.

Se dice que Todd es quien busca directamente que el actor de ‘A star Is Born’, sin embargo no existen aún datos que confirmen tal noticia.





Fuente: www.elimparcial.com