Bratty, orgullosa de ser la única mexicana en Coachella 2023

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A Jenny Juárez le frustraba no encontrar nada musical en español similar a los artistas de surf pop que escuchaba en su adolescencia, por lo cual comenzó a hacer su propia música con los estilos y coros particulares del género. Decidió llamarse Bratty.

Lo que nunca imaginó fue que ahora, cuando su nombre ha ido convirtiéndose en uno de los más populares dentro de la escena emergente en México, va a formar parte de uno de los festivales más importantes del mundo: Coachella.

"Me dieron la noticia apenas hace dos meses, mi equipo ya sabía desde antes, pero sólo querían decirme ya que todo estuviera confirmado. No me la creía hasta que vi el cartel.

"Apenas va empezando el año y estoy muy emocionada. Va a ser mi primera vez en Estados Unidos y espero eso de pie para poder hacer más fechas ahí", contó, en entrevista.

En abril, la cantautora viajará a Indio, California, para presentarse en la misma cita a la que acudirán otras figuras latinas como Bad Bunny, Becky G y Rosalía.

"Me da gusto ver en el cartel muchas mujeres, que casi siempre está liderado por hombres. Por ejemplo, Rosalía, que es un gran ejemplo para mí porque es una artista que hace un buen performance, que se preocupa por el concepto de su música y álbumes y que es una mujer productora y se involucra en todo".

Para la sinaloense, de 22 años, es importante ver más mujeres en festivales así y que tengan más presencia, sobre todo, las mexicanas.

"Me tocó una época donde ya no es tan difícil ser una mujer en la industria, aunque, sin duda, falta mucho por mejorar, pero vamos por buen camino, no vamos retrocediendo, vamos progresando y eso es bueno.

"Espero representar muy bien a México y que haya más mujeres mexicanas que se presenten en este festival", puntualizó la única exponente del país en el line-up de este año.

Con gira bajo el brazo

Su concierto se enmarcará en una gira que anunciará próximamente. También hará una parada en el Auditorio BB, en la CDMX, el 20 de mayo.

Con la experiencia que adquirió en shows por la República y como invitada de Ed Maverick en su tour por Sudamérica, la intérprete de "Mi Habitación" espera dar un espectáculo más completo.

"Mi misma aspiración y curiosidad de querer seguir aprendiendo me lleva a todo esto. Cuando uno es artista te vuelves adicto a ese sentimiento de cuando estás en el escenario, y eso es lo que más me motiva a seguir. A veces puede ser difícil, pero al final el proceso vale la pena cuando llegas a un show y ves a las personas que se saben las canciones y que significan algo para ellos".

Recientemente, la originaria de Culiacán lanzó el sencillo "Continental", al lado de Nsqk y Méne, un tema de amor "sin caer en lo cursi", según contó.

Aunque Bratty se desenvuelve en el bed-pop o bedroom-pop, caracterizado por ritmos lentos, no descarta incursionar en otros géneros, como el regional, el más popular en Sinaloa.

"Nunca me interesé por el regional porque me enfocaba en las bandas que me gustaban. Nunca pude conectar con ese tipo de música.

"Ahora siento que muchos artistas del regional ya se están saliendo de la norma y hacen cosas diferentes, como Christian Nodal. Ya soy de mente más abierta y sí consideraría hacer una canción que tenga un poco de ese estilo".