Brendan Fraser: Regreso al estrellato

Brendan Fraser llegó a Hollywood dispuesto a conquistarlo y descubrió, con cierta sorpresa, que el lugar no oponía resistencia. El estrellato cinematográfico le llegó con demasiada facilidad al joven y fornido canadiense, y ahora lo sabe, porque desde entonces ha pasado por momentos de la vida que le resultaron mucho más duros.

“He estado conduciendo por esta ciudad en la que solía vivir, y la he observado”, me dijo Fraser, que ahora tiene 54 años, hace poco en Los Ángeles, “y es como ver fantasmas de mí mismo, los recuerdos que vuelven”.

Recuerda la emoción de la década de 1990, cuando triunfó con papeles protagonistas en películas como “El hombre de California” y “School Ties”, se columpiaba entre los árboles como el simpático George de la selva y protagonizaba audaces hazañas en “La momia”.

Pero se le percibía menos como un actor serio y más como un guapo bobalicón. Y mientras las comedias de Fraser en la gran pantalla empezaban a dar menos dividendos en la década de 2000, el actor tuvo que enfrentar a una serie de dificultades fuera de la pantalla, como un costoso divorcio, lesiones provocadas por años de agotador trabajo como doble de acción y una agresión sexual que, según él, fue cometida por el antiguo jefe de los Globos de Oro, Philip Berk, y que lo hizo retirarse de la vida pública. (Berk ha negado la acusación).

Su regreso a la pantalla

En 2020, el director Darren Aronofsky se topó con el tráiler de una vieja película en la que aparecía Fraser y pensó que el actor estaba listo para ser reivindicado: le ofreció el papel de Charlie, el protagonista de “La ballena” —basada en la obra de Samuel D. Hunter— un profesor obeso que se ha retirado del mundo, pero intenta arreglar las cosas con su hija distanciada (Sadie Sink).

Para interpretar ese rol, Fraser consultó a la Coalición de Acción contra la Obesidad y se puso un traje protésico tan pesado que había que llenarlo de tubos de agua fría para regular su temperatura corporal. “En cierto modo, fue una fusión de hombre y máquina”, afirmó.

Recibe lo que se merece

La interpretación de Fraser en “La ballena” le ha valido una nominación a los premios Oscar y un premio del Sindicato de Actores como mejor actor, y a finales de este año se le podrá ver en Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, demostrando que su regreso al prestigio no es algo aislado. “Si los directores son pintores y los actores son los distintos colores, hace mucho tiempo que no había un color como Brendan en la paleta”, aseguró Aronofsky. “Estoy muy orgulloso de que esté recibiendo lo que se merece”.

En persona, Fraser es tan cortés y de voz tan suave que el simple hecho de comer una ensalada frente a él puede hacer que te sientas como si tocaras un instrumento armonioso en conjunto. Cuando nos reunimos en el restaurante de un hotel de West Hollywood a mediados de febrero, me habló con humildad de la temporada de premios que lo ha vuelto a convertir en una estrella de Hollywood. “No voy a dar nada por sentado, sabiendo lo largo que ha sido este viaje”, afirmó.

A continuación, ofrecemos los fragmentos editados de nuestra conversación.

A medida que avanza esta temporada de premios,

¿has llegado a conocer a tus compañeros nominados?

Sí, y a tener un profundo respeto por los demás, también, sabiendo que todos estamos en la misma carrera o campo de entrenamiento: Saltar, gatear, nadar, tiburones, alambre de espino, ¡vamos otra vez! Siento camaradería, y me encantó volver a ver a Ke [Huy Quan] porque la última vez que lo vi fue hace muchos años y trabajamos juntos en “El hombre de California”. Fui efusivo y le dije: “Seguimos aquí”. Él respondió: “Así es, estamos”. Me alegra mucho ver su resurgimiento.

¿Cómo se siente hacer estos discursos de aceptación y recibir tantos homenajes?

Estoy teniendo una repetición de experiencias extracorpóreas, y me pellizco: ¿de verdad me está pasando? Mi obligación es asumir esta ola de generosidad y apoyo. En realidad me asombra y estoy muy agradecido, pero sería negligente de mi parte no reconocerlo.

En “La ballena” tuviste que usar prostéticos de manera exhaustiva

¿Cómo afecta eso tu interpretación?

Sabía que básicamente era como trabajar con una máscara. Sabía que sería incómodo. ¿Y qué? Sabía que tendría que ser muy paciente para mantenerme enganchado a las escenas que estábamos interpretando mientras hacían ajustes entre tomas. Y a Darren le gusta hacer muchas tomas. Tienes que quedarte quieto y aguantar, ser paciente y no morder ni patear a nadie porque están ahí para ayudarte. Luego dejas que todo salga y haces lo que tienes que hacer.

¿Cómo te preparaste para la película?

La Coalición de Acción contra la Obesidad (OAC, por su sigla en inglés) me dio acceso a muchas personas, para que pudiera preguntarles su historia en llamadas de Zoom. Hablé con unas ocho o diez personas —algunas postradas en cama, otras perfectamente móviles— y les pregunté: “Explícame tu dieta durante un día”. Y me lo describían de la misma manera que una persona bebe, consume sustancias, sexo o adicción al juego.

Automedicarse con la comida está en la misma rueda de ese comportamiento, un ciclo de riesgo, recompensa, riesgo, recompensa, placer para mí, placer para mí.

¿Qué aportaste para interpretar a Charlie?

Sé qué se siente convertirse en el blanco de una broma malintencionada. Estás viendo a un tipo que ha sido comparado con un ejemplo de sí mismo de hace 25 años en taparrabos. Eso es salaz y vende ejemplares del Daily Mail, pero no importan las consecuencias de quién pueda ser el ser humano receptor de ese tipo de desprecio y burla. ¿Saben qué? No es agradable. Tengo sentimientos. Me identifico con la diatriba constante que tienen que soportar en su vida diaria las personas que viven en cuerpos voluminosos. Los médicos los pasan por alto, no reciben la misma atención. Eso afecta la confianza en uno mismo y puede generar comportamientos más nocivos. Es una consecuencia para la salud que se puede erradicar si dejamos de ser malos unos con otros.