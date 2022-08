Brendan Fraser será honorado en Festival de Cine de Toronto

CDMX.- Brendan Fraser, quien protagoniza la nueva película de Darren Aronofsky, The Whale, recibirá el premio TIFF Tribute Award for Performance en el Festival de Cine de Toronto el próximo mes, dieron a conocer medios como Collider, Variety y The Wrap.

"Brendan Fraser ofrece una actuación de asombrosa profundidad, poder y matices en The Whale. Este ex torontoniano ha sido una estrella de acción, un comediante en la pantalla y un protagonista romántico.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a casa como el actor detrás de una de las mejores actuaciones del año", dijo el CEO del TIFF, Cameron Bailey, en un comunicado de prensa.

The Whale tendrá su estreno mundial en Venecia antes de pasar a Toronto, y Elevation Pictures será quien distribuya la película en Canadá.

Se trata del primer protagónico en una película en mucho tiempo para el Brendan Fraser, quien saltó a la fama mundial con la trilogía de La Momia, y que recientemente apareció en Ni Un Paso En Falso. Próximamente también estará en Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese.

Brendan Fraser, quien nació en Indianápolis, recogerá el honor en la gala, que se realizará también para recaudar fondo, el próximo 11 de septiembre. El premio TIFF Tribute Award es uno de los dos premios más importantes que se entregan en el festival.

Otros galardones especiales que serán entregados en la misma ceremonia irán al elenco de la cinta My Policeman, que incluye a Harry Styles, Emma Corrin y Rupert Everett, así como al director de Empire of Light, Sam Mendes.

Jessica Chastain, Benedict Cumberbatch, Kate Winslet, Anthony Hopkins, Meryl Streep y Joaquin Phoenix han ganado en años anteriores el TIFF Tribute Award, que ahora irá a manos de Brendan Fraser.