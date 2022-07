Brillan en el escenario

Los reflectores y telón del Teatro Plaza se reactivan para recibir la sexta temporada de los mejores musicales del globo, directamente de la capital del teatro, Broadway.

Los entusiastas del género ya se preparan para la nueva temporada de Broadway en El Paso, que incluye clásicos y modernos favoritos de los fans, como el premiado musical Hamilton, producción del boricua Lin Manuel Miranda.

La programación de los grandes musicales está de vuelta y la alineación de la nueva temporada emocionará a los fans de la música y el teatro musical por igual.

El teatro musical regresa al escenario del Teatro Plaza con la nueva programación 2022-2023 revelada por Broadway en El Paso, que traerá algunos de los espectáculos más atractivos a la ciudad.

La primera reposición de la historia de la icónica obra de Andrew Lloyd Webber CATS se estrena en Broadway.

La nueva alineación traerá los clásicos favoritos de los fans como CATS, Hairspray y Jesucristo Superstar, junto con nuevos favoritos modernos como Dear Evan Hansen, The Story of Emilio y Gloria Estephan: On Your Feet! y la tan esperada producción de Hamilton.

Broadway en El Paso trae los mejores espectáculos de Broadway directamente desde Nueva York al histórico Teatro Plaza. Los suscriptores de una temporada de Broadway en El Paso tienen garantizados los asientos para los espectáculos de su membresía a un gran valor, una temporada a la vez.

También reciben la primera oportunidad de mejorar e intercambiar asientos cuando estén disponibles. A medida que nuestra base de suscriptores crece, Broadway in El Paso crece - ¡no podemos hacerlo sin ti!

Programación

Hairspray

4 y 5 de octubre de 2022, 2 funciones

¡En sus pies! la historia de Emilio y Gloria Estefan

6-7 de diciembre de 2022, 2 funciones

Jesus Christ Superstar: 6 y 7 de enero de 2023, 3 funciones

Dear Evan Hansen: del 28 de marzo al 2 de abril de 2023, 8 funciones

Cats: 5-7 de mayo de 2023, 4 funciones

Hamilton: 5-16 de julio de 2023, 16 funciones

Hamilton es la historia de la América de entonces, contada por la América de ahora. Con una partitura que mezcla hip-hop, jazz, R&B y Broadway, HAMILTON ha tomado la historia del padre fundador de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, y ha creado un momento revolucionario en el teatro, un musical que ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación.

QUERIDO EVAN HANSEN

28 MAR 2023 - 2 ABR 2023

Una carta que nunca debió ser vista, una mentira que nunca debió ser contada, una vida que nunca soñó que podría tener. Evan Hansen está a punto de conseguir lo único que siempre ha querido: la oportunidad de encajar por fin. DEAR EVAN HANSEN es un musical muy personal y profundamente contemporáneo sobre la vida y la forma en que la vivimos.

MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2022 - MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 20227:30 PMTEATRO PLAZA

ON YOUR FEET! es la inspiradora historia real sobre el corazón, la herencia y dos personas que creyeron en su talento -y en el otro- para convertirse en una sensación internacional: Gloria y Emilio Estefan. Ahora su historia se convierte en un nuevo y emocionante musical original que gana los corazones de la crítica y el público por igual, con el Chicago Tribune declarando "¡ES UN ÉXITO!" y el New York Times aclamando: "¡El aire mismo de la sala parece vibrar en este musical innegablemente agradable para el público!".