Brillan las raíces mayas en 'Uma & Haggen'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En la película animada Uma & Haggen, Princesa y Vikingo, las raíces mayas de México brillan.

La cinta plantea desde el inicio cómo hubiera crecido aquella cultura prehispánica si no hubiera ocurrido la conquista española, lo que permite mostrar pirámides majestuosas, pero lo que enorgullece más al equipo detrás del filme lo representa su heroína, Uma.

Durante algo más de 10 años el cineasta Benito Fernández Martínez trabajó con un equipo mexicano la historia de Uma, una princesa maya que carga con responsabilidades ante su pueblo. Con ésta quieren emocionar tanto a mexicanos como al mundo.

"Cuando eres niño fan de Los Caballeros del Zodiaco te preguntas por qué no hay una animación mexicana, eso es lo que a mí me pasaba. Sí me encanta lo que hace Miyazaki, lo que hace Pixar, pero la presencia de México no hay, es muy poca.

"Ya que vas creando, esta es mi tercera película, empiezas a entender que tienes que generar esa identidad, pero lo que queremos crear con Uma no es que sea un personaje latino nada más para México, queremos que sus raíces mayas sean exportables", explicó el cineasta tras una proyección especial.

La película sigue a la princesa Uma cuando se encuentra a un pequeño vikingo traído por el mar, Haggen. Si bien son totalmente diferentes, aprender uno del otro y de sus culturas, les permitirá convertirse en héroes.

Después de años de desarrollo, la cinta animada llegará a cines nacionales el 4 de enero de 2024, lo que emociona al equipo detrás, el cual está convencido que despertará orgullo por el talento mexicano al plantear una princesa diferente.

"Las princesas de ahora en adelante, en México y el mundo, tendrán que ser mujeres reales, híper complejas como cualquier héroe, tienen debilidades y fortalezas. Lo interesante es ir viendo esas fortalezas durante el desarrollo de la película.

"Uma se da cuenta que ser princesa no es sólo ser la niña intocable del reino, sino una mujer fuerte, responsable, que necesita ser empática con su pueblo y hacer lo mejor para ellos", consideró la actriz de doblaje Alondra Hidalgo.