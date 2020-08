Brillará Selena en Premios Juventud

Los Premios Juventud tienen luz verde. Este jueves 13 de agosto la ceremonia se convertirá en la primera de Latinoamérica en entregarse durante la pandemia de Covid-19 entre intensas medidas de seguridad sanitaria.

La entrega de los galardones tendrá lugar en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, en Los Angeles, California, con cinco conductores, que incluyen a los presentadores Ana Patricia Gámez, Borja Voces y Francisca Lachapel, de Univisión.

Hasta el momento, hay 20 artistas confirmados para la edición de este año, entre ellos J Balvin, Karol G (los más nominados en los galardones), CNCO, Natanael Cano, Mau y Ricky, y Danna Paola.

Además, como parte de las presentaciones musicales especiales, Karol G, Natti Natasha, Danna Paola, Ally Brook y Greeicy se encargarán de interpretar la música de de Selena bajo la supervisión y guía de quien fuera el responsable de los éxitos de la líder de Los Dinos, AB Quintanilla.

Este homenaje a la música y legado de la ‘Reina del Tex-Mex’ se realizará justo a 25 años de su trágica muerte, con una pieza especial producida por el hermano de la cantante y jóvenes intérpretes que derrocharán sobre el escenario su orgullo latino.

“Me siento muy emocionado. Tengo emociones mixtas. Estoy feliz, pero al mismo tiempo en un mundo distinto, si se pudiera, (quisiera) que ella estuviera aquí con nosotros presentando su propia música”.

“Es un momento agridulce. Estoy feliz porque la estamos recordando 25 años después, estamos celebrando, que es maravilloso, pero al mismo tiempo una gran parte de mí la extraña y desearía que estuviera aquí”, expresó AB Quintanilla a la revista People en Español.

Música sin límites

La gala de premiación, que se transmitirá por Univisión también contará con una versión exclusiva del nuevo lanzamiento de The Wailers, la banda de Bob Marley, que enviará un mensaje importante de amor, justicia e inclusión.

A estará acompañada en el escenario por Cedella y Skip Marley (hija y nieto del legendario rey del reggae), Pedro Capó, Rauw Alejandro, Camilo y Kany García.

Por su parte, Ricky Martin y Becky G recibirán el premio a Agentes de Cambio por usar su influencia estelar para beneficio de una causa noble.

Entre otros de los detalles que ha adelantado la producción de los Premios Juventud está un número especial de J Balvin y el debut juntos en un escenario de Yatra y Danna Paola, quienes interpretarán su éxito ‘No bailes sola’.

Ozuna interpretará su más reciente sencillo ‘Caramelo’, mientras que Pitbull presentará su éxito ‘I Believe that We Will Win’.

Premios Juventud

Transmisión en vivo

Hoy

6:00 p.m.

A través de Univisión