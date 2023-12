Brindará un concierto navideño

/ El cantante chihuahuense Alan Aguilar, será el abridor del concierto/ Filippa Giordano

Chihuahua.- La cantante italiana Filippa Giordano, llegará a la hoy ciudad para ofrecer un concierto denominado “Noche de Navidad” en el Centro de Convenciones, en el que deleitará a los asistentes, llevándolos por un viaje mágico y conmovedor; a través de villancicos clásicos, temas sacros europeos de la natividad y las grandes canciones navideñas, himnos que han trascendido a cada generación.

La cita se llevará a cabo a las 9 pm, será un espectáculo familiar que albergará la música y el espíritu navideño. La cena show ‘Noche de Navidad con Filippa Giordano’ añadirá varias sorpresas, como una alfombra roja e invitados especiales que subirán al escenario, además estar acompañada por una orquesta sinfónica.

“Me complace mucho porque en este show cantaré temas de villancicos emblemáticos en español, inglés, italiano e incluso en latín. He convencido a mi hija de que cante una canción conmigo, y será su primera presentación en Chihuahua”, expresó la cantante.

La artista italiana es reconocida por su versatilidad y carisma en el escenario, promete despertar al público en el espíritu festivo con una selección de canciones que reflejan la esencia de la temporada navideña.

Antes del concierto de la artista Filippa, el cantante chihuahuense Alan Aguilar, quien cuenta con una extensa carrera en la música, deleitará a los asistentes con su voz. El artista reveló que estará acompañado por músicos totalmente en vivo.

“Todo lo que he logrado hasta el día de hoy me aporta una gran satisfacción conmigo mismo al saberme capaz de lograr cualquier sueño que uno pueda proponer, si no abandonas tus sueños, tarde o temprano se te dará”, dijo Alan.